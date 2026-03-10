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Liga Europa

Um lituano e um escocês vão apitar Estugarda-Porto e Ferencváros-Braga

10 mar, 2026 - 11:11 • Hugo Tavares da Silva

Dragões e guerreiros jogam a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa na quinta-feira, às 17h45 e 20h00.

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Já se conhecem os árbitros que vão apitar FC Porto e SC Braga nos jogos dos oitavos de final da Liga Europa.

O encontro entre os dragões e o Estugarda será apitado por Donatas Rumsas, da Lituânia. Este árbitro será assistido por Aleksandr Radius e Dovydas Suzedèlis. O quarta árbitro será Manfredas Lukjancukas. No VAR e no AVAR estarão Dennis Higler e Pol van Boekel, ambos dos Países Baixos.

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Já o escocês Nicolas Walsh foi escolhido para apitar o jogo entre minhotos e Ferencváros, da Hungria. Como árbitros assistentes estarão Francis Connor e Daniel McFarlene. O quarto árbitro será Donald Robertson, enquanto no VAR e AVAR ficarão entregues a Darren England e Kevin Clancy.

Finalmente, numa notícia que já se conhecia na terça-feira, o Bodo Glimt-Sporting desta quarta-feira será apitado pelo eslovaco Ivan Kruzliak, que será assistido por Branislav Hancko e Jan Pozor. O VAR será o alemão Bastian Dankert.

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