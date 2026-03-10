Vicario foi para o banco, mas voltou à baliza do Tottenham 17 minutos e dois "frangos" depois

O 3-0 nasceu somente um minuto depois e novamente dos pés de Kinsky. O guarda-redes voltou a escorregar e, desta vez, a bola foi mesmo parar redondinha aos pés de Julián Álvarez, que só teve de encostar.

Era a primeira vez desde outubro que Kinsky, de 22 anos, iniciava um jogo pelos Spurs. Logo aos seis minutos, escorregou na saída de bola e entregou-a ao Atlético, que contornou a defesa inglesa para fazer o 1-0, por Marcos Llorente. Ao minuto 14, foi Antoine Griezmann a celebrar, depois de aproveitar outra escorregadela, esta de Micky van de Ven.

Guglielmo Vicario demorou 17 minutos a recuperar a titularidade no Tottenham, esta terça-feira. O guarda-redes italiano foi relegado para o banco para a visita ao Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, devido ao mau momento de forma, mas a noite correu tão mal para o titular, o checo Antonín Kinsky, que rapidamente tudo se inverteu.

Igor Tudor foi rápido a reagir e, aos 17 minutos, Kinsky já estava a caminho dos balneários, em lágrimas, sob ovação dos adeptos do Atlético. Foi uma exibição a fazer lembrar Loris Karius, cujos dois erros frente ao Real Madrid, na final de 2018 (3-1), custaram a Champions ao Liverpool.

Entrou Vicario, que ainda assim sofreu mais dois golos, pese embora, aparentemente, sem culpas no cartório. O 4-0 foi de Robin Le Normand, aos 22 minutos, e o quinto de Álvarez, o bis para o argentino, aos 55.

Pelo meio, o Tottenham conseguiu marcar por duas vezes, por intermédio do ex-Sporting Pedro Porro, ao minuto 26, e de Dominic Solanke, ao 76.

São dois golos que impedem que a eliminatória esteja sentenciada e dão esperança aos Spurs para a segunda mão dos oitavos de final da Champions, na quarta-feira da próxima semana, dia 18 de março, em Londres. Será muito difícil, no entanto, para um clube que vai na sexta derrota consecutiva, a mais negativa série da sua história.