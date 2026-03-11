Como foi a qualificação do Irão para o Mundial e quem poderá ser o substituto?

O anúncio do ministro do Desporto do Irão entre bombas e voos de repatriamento, dando conta de que o país admite não participar no próximo Campeonato do Mundo jogado em território americano, levantou dúvidas sobre o substituto. O Irão qualificou-se em primeiro lugar do Grupo A da fase de qualificação da Confederação Asiática de Futebol (CAF), à frente do Uzbequistão, uma seleção agora orientada por Fabio Cannavaro, que também se qualificou diretamente para o torneio. Aos iranianos esperaria jogos mundialistas contra Egito, Bélgica e Nova Zelândia. Nos Grupos B e C da qualificação da CAF, os apurados foram Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O labirinto para encontrar o outro representante da CAF para (ainda) outra fase planetária ganha complexidade a seguir, com a entrada dos terceiros e quartos classificados dos três grupos. Emirados Árabes Unidos, Qatar, Iraque, Omã, Arábia Saudita e Indonésia qualificaram-se para uma segunda fase de grupos, digamos assim. Os dois grupos foram ganhos por Qatar e Arábia Saudita, que assim garantiram a presença no próximo Mundial, que será jogado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A história ainda não acabou. Os segundos classificados desses dois grupos da segunda fase de grupos encontraram-se numa espécie de play-off. O Iraque bateu os Emirados Árabes Unidos, por 3-2, e assim se qualificou para os play-offs disputados por seleções de confederações diferentes. O Iraque vai disputar essa vaga no Mundial, no dia 31 de março, contra Bolívia ou Suriname, representantes da Conmebol e Concacaf, que vão defrontar-se a 26 de março. Regressamos à guerra e às consequências desportivas da guerra e ao anúncio de Ahmad Donyamali, o ministro do Desporto iraniano. Aparentemente, até por algumas referências sobre o mesmo assunto na imprensa internacional e a ausência de clarificação por parte da FIFA, se o Iraque vencer o tal play-off contra Suriname ou Bolívia é possível que os Emirados Árabes Unidos entrem na equação e ganhem força no próximo Mundial. Foi a tal seleção que perdeu aquela espécie de play-off contra os iraquianos após a segunda fase de grupos da CAF. Se o Iraque perder contra os concorrentes de Conmebol ou Concacaf, é possível que a FIFA equacione tanto os iraquianos como os futebolistas dos Emirados. Também haveria outra via, nota um artigo do “The Athletic”, a entidade que rege o futebol mundial poderia repescar o derrotado do play-off contra o Iraque, na tal contenda entre confederações. Ou seja, o vencedor do duelo entre Bolívia ou Suriname que teria perdido com o Iraque. Há mais cenários que visam este cenário de desistência após qualificação e sorteio finalizados: ora seria repescada a seleção não qualificada com melhor classificação no ranking, que seria o Senegal (que superou recentemente a Itália), ou o grupo do Mundial em questão seria reduzido a três equipas.