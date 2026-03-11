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Mundial 2026
Como foi a qualificação do Irão para o Mundial e quem poderá ser o substituto?
11 mar, 2026 - 17:30 • Hugo Tavares da Silva , Inês Braga Sampaio
Iraque? Suriname? Bolívia? Senegal? Com a ameaça de boicote do Irão ao Mundial, este artigo mostra os caminhos da Confederação Asiática de Futebol e dos play-offs planetários entre confederações que desaguam no torneio jogado em território americano.
O anúncio do ministro do Desporto do Irão entre bombas e voos de repatriamento, dando conta de que o país admite não participar no próximo Campeonato do Mundo jogado em território americano, levantou dúvidas sobre o substituto.
O Irão qualificou-se em primeiro lugar do Grupo A da fase de qualificação da Confederação Asiática de Futebol (CAF), à frente do Uzbequistão, uma seleção agora orientada por Fabio Cannavaro, que também se qualificou diretamente para o torneio. Aos iranianos esperaria jogos mundialistas contra Egito, Bélgica e Nova Zelândia.
Nos Grupos B e C da qualificação da CAF, os apurados foram Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália.
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O labirinto para encontrar o outro representante da CAF para (ainda) outra fase planetária ganha complexidade a seguir, com a entrada dos terceiros e quartos classificados dos três grupos.
Emirados Árabes Unidos, Qatar, Iraque, Omã, Arábia Saudita e Indonésia qualificaram-se para uma segunda fase de grupos, digamos assim. Os dois grupos foram ganhos por Qatar e Arábia Saudita, que assim garantiram a presença no próximo Mundial, que será jogado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
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A história ainda não acabou. Os segundos classificados desses dois grupos da segunda fase de grupos encontraram-se numa espécie de play-off. O Iraque bateu os Emirados Árabes Unidos, por 3-2, e assim se qualificou para os play-offs disputados por seleções de confederações diferentes.
O Iraque vai disputar essa vaga no Mundial, no dia 31 de março, contra Bolívia ou Suriname, representantes da Conmebol e Concacaf, que vão defrontar-se a 26 de março.
Regressamos à guerra e às consequências desportivas da guerra e ao anúncio de Ahmad Donyamali, o ministro do Desporto iraniano. Aparentemente, até por algumas referências sobre o mesmo assunto na imprensa internacional e a ausência de clarificação por parte da FIFA, se o Iraque vencer o tal play-off contra Suriname ou Bolívia é possível que os Emirados Árabes Unidos entrem na equação e ganhem força no próximo Mundial. Foi a tal seleção que perdeu aquela espécie de play-off contra os iraquianos após a segunda fase de grupos da CAF.
Se o Iraque perder contra os concorrentes de Conmebol ou Concacaf, é possível que a FIFA equacione tanto os iraquianos como os futebolistas dos Emirados. Também haveria outra via, nota um artigo do “The Athletic”, a entidade que rege o futebol mundial poderia repescar o derrotado do play-off contra o Iraque, na tal contenda entre confederações. Ou seja, o vencedor do duelo entre Bolívia ou Suriname que teria perdido com o Iraque.
Há mais cenários que visam este cenário de desistência após qualificação e sorteio finalizados: ora seria repescada a seleção não qualificada com melhor classificação no ranking, que seria o Senegal (que superou recentemente a Itália), ou o grupo do Mundial em questão seria reduzido a três equipas.
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A questão é sensível e pululam muitas dúvidas, até porque a situação política poderia mudar com a queda do regime, que já perdeu o líder supremo, Ali Khamenei, e que nomeou o filho deste como sucessor.
“Não temos condições para participar no Mundial”
Esta quarta-feira, em publicação no Instagram, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, informou que se reunira com o Presidente dos EUA, Donald Trump, que terá garantido que, apesar da guerra, "a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda a competir" no Campeonato do Mundo, que se realiza, parcialmente, em solo norte-americano.
Em entrevista à agência de notícias DPA, no entanto, o ministro Ahmad Donyamali coloca de parte o cenário de participação, face à morte do líder supremo do Irão, o "ayatollah" Ali Khamenei, no dia 1 de março, na sequência dos bombardeamentos de EUA e Israel.
"Uma vez que esse governo corrupto assassinou o nosso líder, não temos condições para participar no Mundial", afirma o ministro do Desporto iraniano, que se queixa de "medidas maliciosas" tomadas contra o seu país, que forçaram o Irão "a travar duas guerras em oito ou nove meses".
"Milhares dos nossos compatriotas foram mortos. Portanto, não temos qualquer possibilidade de participar [no Mundial], sob essas circunstâncias", acrescenta Donyamali.
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