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FIFA diz que Trump autoriza Irão a participar no Mundial 2026
11 mar, 2026 - 08:01 • Lusa
As autoridades iranianas sugeriram recentemente que a participação do país no Mundial está em dúvida devido à guerra.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que recebeu garantias do líder norte-americano, Donald Trump, de que o Irão terá permissão para entrar nos Estados Unidos (EUA) e competir no Mundial2026 de futebol.
Infantino disse que se reuniu com Trump na noite de terça-feira "para discutir o progresso dos preparativos" para o torneio, que começa daqui a cerca de três meses, e recebeu garantias sobre o Irão, mesmo com a guerra em curso entre os dois países.
"Falámos sobre a situação atual no Irão e sobre o facto de a seleção iraniana se ter qualificado para participar no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026", disse o líder da FIFA.
O Irão classificou-se para o Mundial através da Confederação Asiática de Futebol e ficou integrado no Grupo G, com Bélgica, Nova Zelândia e Egito, tendo os três jogos sido agendados para os EUA, com dois em Los Angeles e um em Seattle.
Os EUA vão receber o torneio, em conjunto com o Canadá e o México, entre 11 de junho e 19 de julho.
As autoridades iranianas sugeriram recentemente que a participação do país no Mundial está em dúvida devido à guerra.
"Durante as discussões, o Presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos", disse Infantino.
O presidente da FIFA tem uma relação próxima com Trump, que recebeu o Prémio da Paz da organização que regula o futebol mundial, das mãos de Infantino, em dezembro.
Os adeptos do Irão já estavam proibidos de entrar nos EUA na primeira versão da proibição de viagens anunciada pela administração Trump.~
"Todos nós precisamos de um evento como o Campeonato do Mundo da FIFA para unir as pessoas agora mais do que nunca", disse Infantino, acrescentando que agradece o apoio do líder dos EUA.
Em 28 de fevereiro, dia em que o território iraniano começou a ser bombardeado pelos EUA e Israel, o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafstrom, disse que a organização iria acompanhar os desenvolvimentos da situação no Irão.
"Realizámos o sorteio da fase final em Washington, com a participação de todas as equipas, e o nosso foco é realizar um Mundial seguro, com a presença de todas as equipas", afirmou Grafstrom.
"Continuaremos a comunicar com os três governos [anfitriões], como sempre fazemos em qualquer situação. Todos estarão em segurança", sublinhou, em referência ao Canadá, EUA e México, os três organizadores do certame.
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