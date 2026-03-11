- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
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Bodo/Glimt
Knutsen. “É assim que nós jogamos”
11 mar, 2026 - 23:01
O Bodo/Glimt venceu o Sporting, por 3-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
O treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, gostou da exibição da sua equipa, mas alertou que a eliminatória ainda não está fechada.
Chave da vitória?
"Acho que foi a fase de construção. Na primeira parte fomos muito bons a descobrir o nosso número 6, a criar superioridade. Controlámos o jogo. Na segunda, penso que poderíamos ter matado o jogo, mas ficou mais aberto. Perdemos a bola várias vezes e o Sporting conseguiu sair no contra-ataque. Na próxima semana vai ser difícil...".
Esperava que o Sporting jogasse assim?
"O Sporting fez uma marcação homem a homem e os dois avançados não conseguiam acompanhar os centrais e o Patrick Berg. Mas é assim que nós jogamos, estamos habituados. É importante aproveitar essa vantagem até ao meio-campo adversário".
Sente que está muito próximo dos quartos-de-final?
"Não. Isto é a primeira parte. Espera-nos um jogo difícil fora de casa e temos de nos preparar para isso. Depois desse jogo poderei dar uma boa resposta".
O Bodo/Glimt venceu o Sporting, por 3-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
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