Knutsen. “É assim que nós jogamos”

O treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, gostou da exibição da sua equipa, mas alertou que a eliminatória ainda não está fechada.

Chave da vitória?

"Acho que foi a fase de construção. Na primeira parte fomos muito bons a descobrir o nosso número 6, a criar superioridade. Controlámos o jogo. Na segunda, penso que poderíamos ter matado o jogo, mas ficou mais aberto. Perdemos a bola várias vezes e o Sporting conseguiu sair no contra-ataque. Na próxima semana vai ser difícil...".

Esperava que o Sporting jogasse assim?

"O Sporting fez uma marcação homem a homem e os dois avançados não conseguiam acompanhar os centrais e o Patrick Berg. Mas é assim que nós jogamos, estamos habituados. É importante aproveitar essa vantagem até ao meio-campo adversário".

Sente que está muito próximo dos quartos-de-final?

"Não. Isto é a primeira parte. Espera-nos um jogo difícil fora de casa e temos de nos preparar para isso. Depois desse jogo poderei dar uma boa resposta".

O Bodo/Glimt venceu o Sporting, por 3-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.