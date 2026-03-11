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Liga dos Campeões
Liverpool? Atlético? Juventus? Não, só o St. Gilloise passa em casa do Galatasaray
11 mar, 2026 - 11:22 • Inês Braga Sampaio
Equipa turca tem somado grandes resultados em Istambul, na atual edição da Liga dos Campeões. Só perdeu uma vez: não com um dos gigantes, mas diante do campeão belga.
Istambul tem sido uma fortaleza para o Galatasaray, uma das equipas sensação da Liga dos Campeões desta temporada.
Os turcos receberam seis jogos em casa, da fase de liga aos oitavos de final, até agora, e venceram quatro. Empataram outro e perderam apenas um.
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Qual foi a equipa que venceu no Ali Sami Yen, nesta época europeia? Não foi o Liverpool, que perdeu duas vezes, na fase regular e na primeira mão dos "oitavos", na terça-feira, pelo mesmo resultado: 1-0.
Também não foi o Bodo/Glimt, adversário do Sporting nos "oitavos" e que já derrubou gigantes como Inter de Milão, Atlético de Madrid e Manchester City. Os noruegueses perderam por 3-1 em Istambul, na fase de liga.
A Juventus quase virava o resultado do play-off no segundo jogo, em Turim, mas prevaleceu a goleada da primeira mão, na Turquia: 5-2.
O Atlético de Madrid fez ligeiramente melhor. Foi a única equipa, até ver, a conseguir empatar no terreno do Galatasaray. Aconteceu na penúltima jornada da fase de liga, em janeiro: igualdade a um golo.
Bolacha belga em Istambul
Só uma equipa conseguiu vencer no Estádio Ali Sami Yen, na presente edição da Champions. Foram os belgas do Union Saint-Gilloise.
Na fase regular, a 25 de novembro de 2025, um golo de Promise Akinpelu, aos 57 minutos, derrubou o Galatasaray. Uma promessa, como diz o nome, de que ninguém faria igual ao campeão belga, a quem o feito também não serviu de muito, já que não seguiu em frente na competição.
Na terça-feira, como referido, o Galatasaray deixou o Liverpool em sentido, ao vencer, por 1-0, na primeira mão dos oitavos de final. Os ingleses terão de dar a volta em casa, a 18 de março, para continuarem em prova. Se os turcos conseguirem guardar a vantagem, avançarão para os "quartos", em que aguardarão pelo campeão Paris Saint-Germain ou pelo Chelsea.
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