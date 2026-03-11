Ministro do Desporto do Irão exclui hipótese de participação no Mundial 2026

O ministro do Desporto do Irão rejeita a possibilidade de participação no Mundial 2026, devido à atual guerra com Estados Unidos e Israel.

Esta quarta-feira, em publicação no Instagram, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, informou que se reunira com o Presidente dos EUA, Donald Trump, que terá garantido que, apesar da guerra, "a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda a competir" no Campeonato do Mundo, que se realiza, parcialmente, em solo norte-americano.

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Em entrevista à agência de notícias DPA, no entanto, o ministro Ahmad Donyamali coloca de parte o cenário de participação, face à morte do líder supremo do Irão, o "ayatollah" Ali Khamenei, no dia 1 de março, na sequência dos bombardeamentos de EUA e Israel.

"Uma vez que esse governo corrupto assassinou o nosso líder, não temos condições para participar no Mundial", afirma o ministro do Desporto iraniano, que se queixa de "medidas maliciosas" tomadas contra o seu país, que forçaram o Irão "a travar duas guerras em oito ou nove meses".

"Milhares dos nossos compatriotas foram mortos. Portanto, não temos qualquer possibilidade de participar [no Mundial], sob essas circunstâncias", acrescenta Donyamali.

O Mundial 2026 realiza-se nos EUA, no México e no Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. O Irão, que se apurou pelo continente asiático, integra o Grupo G, juntamente com Bélgica, Egito e Nova Zelândia.