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Guerra no Médio Oriente

Ministro do Desporto do Irão exclui hipótese de participação no Mundial 2026

11 mar, 2026 - 13:27 • Inês Braga Sampaio

Donyamali considera que não estão reunidas condições, depois da morte do "ayatollah" Ali Khamenei, apesar de a FIFA ter garantido que Trump permitiria a participação.

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O ministro do Desporto do Irão rejeita a possibilidade de participação no Mundial 2026, devido à atual guerra com Estados Unidos e Israel.

Esta quarta-feira, em publicação no Instagram, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, informou que se reunira com o Presidente dos EUA, Donald Trump, que terá garantido que, apesar da guerra, "a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda a competir" no Campeonato do Mundo, que se realiza, parcialmente, em solo norte-americano.

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Em entrevista à agência de notícias DPA, no entanto, o ministro Ahmad Donyamali coloca de parte o cenário de participação, face à morte do líder supremo do Irão, o "ayatollah" Ali Khamenei, no dia 1 de março, na sequência dos bombardeamentos de EUA e Israel.

"Uma vez que esse governo corrupto assassinou o nosso líder, não temos condições para participar no Mundial", afirma o ministro do Desporto iraniano, que se queixa de "medidas maliciosas" tomadas contra o seu país, que forçaram o Irão "a travar duas guerras em oito ou nove meses".

"Milhares dos nossos compatriotas foram mortos. Portanto, não temos qualquer possibilidade de participar [no Mundial], sob essas circunstâncias", acrescenta Donyamali.

O Mundial 2026 realiza-se nos EUA, no México e no Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho. O Irão, que se apurou pelo continente asiático, integra o Grupo G, juntamente com Bélgica, Egito e Nova Zelândia.

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