Ouvir
  Bola Branca
  13 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Real Madrid derrota City, Vitinha marca

11 mar, 2026 - 23:39 • Carlos Calaveiras

Veja os quatro resultados da noite na Champions. A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira.

A+ / A-

O Real Madrid venceu o Manchester City, por 3-0, na noite de glória de Valverde (que fez um hat-trick.

Nota ainda para Vinícius, que desperdiçou uma grande penalidade, aos 58 minutos.

As duas equipas – já “clientes” habituais na Champions – voltam a encontrar-se para a semana em Inglaterra.

Também esta quarta-feira, o PSG derrotou o Chelsea, por 5-2.

Destaque para o internacional português Vitinha – que marcou um dos golos da noite – e para Kvaratskhelia, que bisou. O ex-Benfica Enzo Fernandez marcou um dos golo da equipa inglesa.

Antes, Bayer Leverkusen e Arsenal empataram 1-1.

De recordar que o Sporting perdeu 3-0, na Noruega, diante do Bodo/Glimt em partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A segunda mão dos oitavos de final da Champions está marcada para a próxima terça-feira.

Resultados:

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

PSG 5-2 Chelsea

Real Madrid 3-0 Manchester City

Bodo/Glimt 3-0 Sporting

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

