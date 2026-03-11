Liga dos Campeões
Real Madrid derrota City, Vitinha marca
11 mar, 2026 - 23:39 • Carlos Calaveiras
Veja os quatro resultados da noite na Champions. A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira.
O Real Madrid venceu o Manchester City, por 3-0, na noite de glória de Valverde (que fez um hat-trick.
Nota ainda para Vinícius, que desperdiçou uma grande penalidade, aos 58 minutos.
As duas equipas – já “clientes” habituais na Champions – voltam a encontrar-se para a semana em Inglaterra.
Também esta quarta-feira, o PSG derrotou o Chelsea, por 5-2.
Destaque para o internacional português Vitinha – que marcou um dos golos da noite – e para Kvaratskhelia, que bisou. O ex-Benfica Enzo Fernandez marcou um dos golo da equipa inglesa.
Antes, Bayer Leverkusen e Arsenal empataram 1-1.
De recordar que o Sporting perdeu 3-0, na Noruega, diante do Bodo/Glimt em partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.
A segunda mão dos oitavos de final da Champions está marcada para a próxima terça-feira.
Resultados:
Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
PSG 5-2 Chelsea
Real Madrid 3-0 Manchester City
Bodo/Glimt 3-0 Sporting
