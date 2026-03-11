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Rui Jorge é o novo selecionador dos sub-20 do Azerbaijão

11 mar, 2026 - 11:02 • Inês Braga Sampaio

Técnico foi selecionador português de sub-21 durante 15 anos. Vai orientar os sub-20 azeris no Mundial da categoria, que se realizará em 2027, no Azerbaijão e no Uzbequistão.

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O português Rui Jorge foi contratado como selecionador da equipa de sub-20 do Azerbaijão, anunciou a Federação de futebol daquele país.

O técnico, ex-selecionador sub-21 de Portugal, cargo que ocupou por 15 anos, vai orientar os jovens azeris no Mundial sub-20, que se realizará em 2027, no Azerbaijão, precisamente, e no Uzbequistão.

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Ao comando dos sub-21 portugueses, de 2010 a 2025, Rui Jorge alcançou cinco fases finais do Campeonato da Europa, tendo atingido a final em duas ocasiões: em 2015 e 2021, com derrotas em ambas.

Rui Jorge, de 52 anos, fez parte da "geração de ouro" de Portugal, enquanto jogador, tendo integrado a seleção que chegou à final do Euro 2004. A nível de clubes, o antigo lateral-esquerdo fez toda a formação no FC Porto e, depois de um empréstimo de um ano ao Rio Ave, afirmou-se na equipa principal dos dragões, que representou ao longo de seis temporadas.

O gaiense seguiu, em 1998/99, para o Sporting, tendo ficado em Alvalade durante as sete épocas seguintes. Terminou a carreira de jogador no Belenenses, clube com que iniciou a caminhada como treinador.

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