“Sp. Braga é favorito”, diz Robbie Keane

O treinador do Ferencváros, o irlandês Robbie Keane, atribui o favoritismo ao Sp. Braga no embate dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, cuja primeira mão se disputa na quinta-feira, em Budapeste.

“O Sp. Braga é favorito, mas penso que é sempre possível ganhar a qualquer adversário”, resumiu o treinador do heptacampeão húngaro, em conferência de imprensa relativa ao jogo da segunda prova europeia de clubes, com início às 20h00.

Keane, de 45 anos, lembrou que, na fase de liga, o Ferencváros empatou 1-1 no estádio dos turcos do Fenerbahçe, “que tinham no plantel um jogador com maior valor de mercado do que toda a equipa” húngara, apesar de admitir que o Sp Braga lhe poderá criar muitas dificuldades, pois dispõe de uma “equipa muito boa”.

“Tem jogadores com boa capacidade técnica, que gostam de manter a posse de bola, mas o nosso trabalho é evitar que isso aconteça. Sabemos que será difícil”, reconheceu o técnico do segundo classificado do campeonato magiar, em igualdade pontual com o líder Gyori ETO.

O Ferencváros terminou a fase de liga no 12.º lugar e teve de disputar um play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto os ‘arsenalistas’, que terminaram no sexto lugar e ocupam a quarta posição na I Liga portuguesa, apuraram-se diretamente. Keane apontou algumas razões para que isso tivesse acontecido.



“Os jogadores do Braga são excelentes. Temos de ter muito cuidado com eles, mas devemos manter-nos fiéis à nossa estratégia. As individualidades podem mudar as coisas de um momento para o outro e é necessário ter isso em consideração, mas temos de estar preparados o que podem fazer como equipa”, advertiu.



O médio irlandês Callum O'Dowda, de 30 anos, também espera “um jogo difícil” com a formação minhota, a qual defrontará com o objetivo de vencer, “nem que seja por um golo de diferença”, vantagem que poderia defender no segundo encontro, marcado para 18 de março.



O Ferencváros recebe o Sp. Braga, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, em Budapeste, na quinta-feira, com início às 20h00, que será arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh.