- Bola Branca 18h15
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Adepto do Barcelona viaja até ao estádio errado para jogo com Newcastle
12 mar, 2026 - 06:13 • Lusa
Comprou um bilhete para ver a sua equipa no terreno do Newcastle United para a Liga dos Campeões, fez mais de 500 quilómetros desde Londres, mas acabou no estádio St. James" Park errado.
Um adepto do Barcelona comprou um bilhete para ver a sua equipa no terreno do Newcastle United para a Liga dos Campeões de futebol, fez mais de 500 quilómetros desde Londres, mas acabou no estádio St. James" Park errado.
O Exeter City, do sudoeste de Inglaterra, divulgou na quarta-feira que este adepto acabou por assistir a um jogo seu para a League One (terceira divisão inglesa) contra o Lincoln City, na mesma terça-feira em que Newcastle e Barcelona empataram (1-1) para os "oitavos" da "Champions".
"Um dos nossos voluntários veio ao gabinete e contou-nos que um homem apareceu para ver o Barcelona. Pelo que apurámos, era de Londres. Penso que escreveu "St. James" Park" no Google Maps e seguiu as indicações para o estádio errado", explicou Adam Spencer, responsável pelo departamento de relações com os adeptos.
O clube da terceira divisão inglesa decidiu oferecer então o bilhete como gesto de gratidão e para tentar compensar a desilusão deste adepto do clube espanhol.
O Exeter, equipa do meio da tabela que sofreu uma derrota por 10-1 com o Manchester City na Taça de Inglaterra esta temporada, fica bem longe do St. James" Park, estádio do Newcastle.
Os dois estádios estão a 540 quilómetros de distância, mas é possível que o adepto tenha pesquisado "St. James" Park" por engano no telemóvel, sendo encaminhado para o estádio do Exeter em vez de Newcastle.
"Ele ficou realmente desapontado. Então, conseguimos um bilhete para ele poder assistir à partida no verdadeiro St. James" Park. Pode voltar quando quiser, será sempre bem-vindo", garantiu o responsável em tom de brincadeira.
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