Adepto do Barcelona viaja até ao estádio errado para jogo com Newcastle

Um adepto do Barcelona comprou um bilhete para ver a sua equipa no terreno do Newcastle United para a Liga dos Campeões de futebol, fez mais de 500 quilómetros desde Londres, mas acabou no estádio St. James" Park errado.

O Exeter City, do sudoeste de Inglaterra, divulgou na quarta-feira que este adepto acabou por assistir a um jogo seu para a League One (terceira divisão inglesa) contra o Lincoln City, na mesma terça-feira em que Newcastle e Barcelona empataram (1-1) para os "oitavos" da "Champions".

"Um dos nossos voluntários veio ao gabinete e contou-nos que um homem apareceu para ver o Barcelona. Pelo que apurámos, era de Londres. Penso que escreveu "St. James" Park" no Google Maps e seguiu as indicações para o estádio errado", explicou Adam Spencer, responsável pelo departamento de relações com os adeptos.

O clube da terceira divisão inglesa decidiu oferecer então o bilhete como gesto de gratidão e para tentar compensar a desilusão deste adepto do clube espanhol.