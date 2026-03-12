Adiado para abril início do novo julgamento sobre morte de Maradona

O novo julgamento da morte do antigo futebolista argentino Diego Armando Maradona, previsto começar na terça-feira, foi adiado para 14 de abril, a pedido do Ministério Público e dos advogados das partes queixosas.

O Tribunal N.º 7 de San Isidro, província de Buenos Aires acedeu à solicitação e decidiu que o processo contará com duas audiências semanais, a menos que “o desenvolvimento do debate ou a produção de prova” exijam uma terceira sessão.

O Ministério Público já tinha informado, em dezembro, que tinha reduzido a 90 testemunhas a lista inicial de 178.

O primeiro julgamento tinha começado a 11 de março de 2025, mas acabou anulado face ao escândalo da participação de uma das juízas, Julieta Makintach, num documentário sobre o processo cujo nome provisório era "Justiça Divina", acabando a magistrada por ser destituída do caso por um Júri de Acusação da Legislatura de Buenos Aires, a 18 de novembro.

Toda a equipa médica responsável pelos cuidados de Maradora antes da sua morte, a 25 de novembro de 2020, vão a julgamento, acusados do crime de homicídio simples com dolo eventual, sendo que todos negam essa responsabilidade.

Em causa está o neurocirurgião Leopoldo Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov, a médica e coordenadora da empresa Swiss Medical Nancy Forlini, o psicólogo Carlos Díaz, o clínico geral Pedro Di Spagna e o enfermeiro Ricardo Almirón.

Antigo avançado de Boca Juniors, Barcelona ou Nápoles, entre outros clubes, Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos, vítima de uma crise cardiorrespiratória, numa cama médica numa residência privada em Tigre, a norte de Buenos Aires, onde o campeão do mundo pela Argentina em 1986 recuperava de uma neurocirurgia a um hematoma na cabeça.