Com Vitinha como tradutor, Pedro Neto pede desculpa por empurrar apanha-bolas do PSG

Pedro Neto desculpou-se por ter empurrado um apanha-bolas, durante a visita do Chelsea ao Paris Saint-Germain, na quarta-feira, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Nos descontos, o extremo internacional português, de 26 anos, deu um empurrão a um apanha-bolas que atrasou a entrega da bola, o que levou o jovem a cair sobre uma cadeira e depois na relva. Incidente esse que deu origem a uma grande altercação entre jogadores de ambas as equipas.



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No final da partida, no entanto, em declarações à televisão TNT Sports, Neto garantiu ter pedido desculpa "umas 35 vezes" ao rapaz.

"Quero pedir desculpa ao apanha-bolas. Já falei com ele. Estávamos a perder e, na emoção do jogo, quis recuperar a bola rapidamente e dei-lhe um pequeno empurrão. Não sou assim. Foi no calor do momento e quero pedir desculpa. Dei-lhe a minha camisola. Lamento mesmo, sinto que tenho de lhe pedir desculpa. O meu francês não é muito bom, mas o Vitinha veio e garantiu-lhe que eu não sou assim", contou.

"Ele riu-se e dei-lhe a camisola"

O apanha-bolas acabou por aceitar o pedido de desculpas.

"Ele riu-se e eu dei-lhe a minha camisola e pedi desculpa umas 35 vezes. Ele entendeu o que aconteceu e ficou satisfeito", relatou Neto.

O Chelsea, com Pedro Neto a titular, perdeu no terreno do PSG, que teve Nuno Mendes, Vitinha e João Neves no onze, por 5-2, na quarta-feira.

Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha e Khvicha Kvaratshelia marcaram para os franceses, Malo Gusto e Enzo Fernández fizeram os golos dos ingleses. A segunda mão está marcada para a próxima terça-feira, dia 17 de março, às 20h00, em Stamford Bridge, Inglaterra.