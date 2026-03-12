Flamengo de Jardim bate Cruzeiro, a antiga casa de Leonardo que mereceu elogios

O treinador Leonardo Jardim estreou-se no Brasileirão com o Flamengo e bateu a antiga equipa, o Cruzeiro, por 2-0, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os golos do gigante do Rio de Janeiro foram marcados por Pedro e Jorge Carrascal, aos 5 e 90+8 minutos.

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Depois de quatro jornadas, o Flamengo alcançou o quarto lugar do campeonato brasileiro, onde estaciona com sete pontos, a três dos líderes Palmeiras de Abel Ferreira e São Paulo de Roger Machado, após saída inesperada de Hernán Crespo.

"Acho que existem algumas coisas importantes a valorizar”, refletiu Jardim na conferência de imprensa, que ganhou o estadual na estreia pelo clube. “Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos, foi importante. Entrar forte também no jogo. Tivemos os primeiros 15, 20 minutos fortes, além do golo, tivemos outras duas bolas na trave.”

Leonardo Jardim guardou algumas palavras para o antigo clube, agora treinado pelo ex-selecionador Tite. “Do outro lado, também está uma equipa boa. No ano passado consegui excelentes resultados contra o Flamengo. Este ano é uma equipa diferente, com mais posse, mais jogadores na zona central. Por isso, houve momentos em que eles tiveram essa posse. Sabemos sempre que um Flamengo-Cruzeiro é grande. Só em 2014 conseguimos um placar com mais de dois golos de diferença.”

O madeirense ainda disse mais sobre os seus tempos no Cruzeiro, quando terminou no terceiro lugar da liga. "Tenha boas amizades e relações lá. Antes do jogo, o presidente [do Cruzeiro] esteve na minha cabine para batermos um papo para verem a relação que tenho com ele. E foi bom, mas dentro de campo é outra coisa. Dentro de campo eu sou 200% Flamengo e o objetivo é ser o mais competitivo possível, tentar atacar da melhor forma, defender e ganhar o jogo. Claro que as relações não se apagam, como aconteceu em todos os clubes em que passei. Continuo a manter relações com as pessoas com quem trabalhei."

O mengão vai agora defrontar, no sábado, o Botafogo de Martín Anselmi, na 16.º posição do Brasileirão e eliminado da Libertadores.