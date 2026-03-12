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Liga dos Campeões
Pedro Neto empurrou um apanha-bolas, agora a UEFA abriu um processo disciplinar
12 mar, 2026 - 16:55 • Lusa
Futebolista português pediu desculpa ao jovem depois da derrota contra o PSG, no Parque dos Príncipes, em Paris. "Não sou assim, pedi desculpa e dei-lhe a minha camisola."
A UEFA anunciou esta quinta-feira a instauração de um processo disciplinar ao internacional português Pedro Neto, que alinha no Chelsea, por comportamento antidesportivo no jogo frente ao Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões de futebol.
“Foi instaurado um processo disciplinar contra o jogador do Chelsea FC Pedro Lomba Neto por comportamento antidesportivo, em conformidade com o artigo 15.º, n.º 1, alínea a), subalínea v), do Regulamento Disciplinar da UEFA”, refere o organismo que tutela o futebol europeu em comunicado.
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Na quarta-feira, no jogo da primeira mão dos oitavos de final da ‘Champions’, Pedro Neto empurrou um apanha-bolas da equipa francesa já na parte final da parte, que acabou por ficar caído no chão na zona lateral do campo.
No final da partida, disputada no Parque dos Príncipes, em Paris, e que os franceses do Paris Saint-Germain venceram por 5-2, Pedro Neto pediu desculpa pelo incidente.
“Queria pedir desculpa ao apanha-bolas, já estive à conversa com ele. Estávamos a perder e, com as emoções do jogo, quis recuperar a bola depressa e acabei por lhe dar um pequeno empurrão, vi que o aleijei. Não sou assim, pedi desculpa e dei-lhe a minha camisola. Lamento muito”, disse o extremo, que fez a assistência para o golo de Enzo Fernández, após o jogo.
O jogo da segunda mão está marcado para terça-feira, pelas 20:00, em Stamford Bridge, com o Chelsea a tentar dar à volta à eliminatória frente ao atual campeão europeu, que tem no seu plantel os internacionais lusos Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.
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