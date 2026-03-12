Sete pediram asilo, uma desistiu. Irão garante segurança das jogadoras da seleção, mas preocupação cresce

"Salvem as nossas raparigas". Foi com o abraço deste apelo que o autocarro da seleção feminina do Irão deixou Queensland, rumo a Sydney, para levar a equipa ao aeroporto, depois da eliminação da Taça da Ásia. Seis mulheres ficaram na Austrália, após ter-lhes sido oferecido asilo humanitário; poderiam ser sete, mas uma jogadora mudou de ideias à última hora. O ministro australiano da Administração Interna, Tony Burke, falou pessoalmente com cada jogadora, tanto em Queensland, primeiro, como em Brisbane e em Sydney, mais tarde, e deu-lhes uma opção: voltar ao Irão, onde o destino que as aguarda é incerto, ou ficar na Austrália, em segurança, mas sem saber o que acontecerá às famílias. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Possivelmente pela primeira vez nas suas vidas, estas mulheres reuniram-se com um governo que lhes disse: 'A escolha é vossa'", afirmou Burke, em conferência de imprensa, após uma das reuniões. Na primeira vaga, na segunda-feira, cinco jogadoras pediram asilo: escaparam ao controlo presente no hotel e foram encaminhadas para um local seguro: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh e Mona Hamoudi, confirmou o ministro. Ao início de quarta-feira, mais duas mulheres — uma jogadora, que, segundo a televisão australiana SBS News, é Mohaddeseh Zolfi, de 21 anos, e um elemento da equipa técnica — escolheram ficar na Austrália, enquanto o resto da comitiva embarcava rumo a Kuala Lumpur, na Malásia, onde a equipa fez escala para regressar, a seguir, ao Irão.

Horas mais tarde, no entanto, e depois de falar com colegas de equipa que já se encontravam na Malásia, Zolfi pediu à embaixada do Irão para ir buscá-la. Uma decisão que teve repercussão, também, sobre a segurança das restantes mulheres que tinham solicitado asilo. "A embaixada iraniana tinha passado a saber a localização das restantes jogadoras", disse Tony Burke, em declarações ao Parlamento australiano. "Dei imediatamente a ordem para mudar o local", acrescentou. O ministro não condenou a jogadora pelo volte-face: "Na Austrália, as pessoas podem mudar de ideias, as pessoas podem viajar. Por isso, respeitamos o contexto em que ela tomou essa decisão." Cresce a preocupação sobre a segurança das jogadoras que voltaram ao Irão. "Ouvimos dizer que elas iam ser mortas", disse uma mulher, em lágrimas, no aeroporto, onde mais pessoas se reuniram para apelar à equipa que não embarcasse e ao governo australiano que não permitisse a partida.

Os receios devem-se ao facto de as jogadoras terem sido apelidadas de "traidoras em tempo de guerra", na televisão estatal iraniana, quando ficaram em silêncio durante o hino do Irão, no jogo de estreia na Taça da Ásia, dois dias após o início da guerra no Médio Oriente. Nas partidas seguintes, a equipa não só cantou o hino, como fez continência. Preocupa, igualmente, o destino das famílias das jogadoras que decidiram ficar na Austrália. Burke referiu que o governo australiano está a tentar garantir proteção. Apesar de tudo isso, o presidente da Federação de Futebol do Irão assegurou as jogadoras de que não sofreriam quaisquer represálias, caso regressassem. "Foi-lhes dito que poderiam voltar. A informação que receberam de que, se voltarem, serão capturadas e mortas, é falsa", afiançou Mehdi Taj, em declarações à televisão estatal iraniana.