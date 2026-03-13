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Chelsea. Pedro Neto suspenso por um jogo e multa pesada

13 mar, 2026 - 17:50

Em causa mau comportamento na partida contra o Arsenal. Há ainda o caso do empurrão ao apanha-bolas em partida da Champions.

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Pedro Neto foi suspenso por um jogo, por se ter comportado de “forma incorreta” no encontro entre o Chelsea e o Arsenal, da Liga inglesa, informou o Comité de Disciplina da Federação Inglesa de Futebol (FA).

“Pedro Neto foi castigado com um jogo de suspensão e uma multa de 70 mil libras [cerca de 81 mil euros], devido ao seu comportamento após ter sido expulso no encontro do Chelsea com o Arsenal, da Liga inglesa, em 1 de março”, lê-se num comunicado.

De acordo com a FA, Pedro Neto comportou-se “de forma incorreta, ao não abandonar o campo rapidamente e/ou usar palavras abusivas em direção aos árbitros”. O português acabou por aceitar a acusação.

Pedro Neto, de 26 anos, vai falhar a receção do Chelsea ao Newcastle, no sábado, da 30.ª jornada da Liga inglesa.

O português está ainda envolvido em outra situação disciplinar, depois de ter empurrado um apanha-bolas na derrota com o Paris Saint-Germain, por 5-2, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

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