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Chermiti, futebolista do mês de fevereiro

13 mar, 2026 - 18:20

Avançado luso marcou três golos ao líder do campeonato escocês.

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O avançado português do Rangers Youssef Chermiti foi eleito futebolista do mês de fevereiro na Liga escocesa, período em que marcou um ‘hat-trick’ frente ao Hearts.

“O avançado português foi reconhecido pela sua forma goleadora, que incluiu um ‘hat-trick’ contra o Hearts, em Ibrox, tendo também conquistado o prémio de melhor golo do mês, com um espetacular pontapé de ‘bicicleta’ no jogo frente ao Celtic”, refere o Rangers em comunicado.

Chermiti, que é internacional sub-21 por Portugal, marcou três golos no triunfo por 4-2 frente ao líder Hearts, tendo depois feito dois no empate frente ao Celtic (2-2).

“É um bom sentimento e foi um bom momento de todos, não só de mim. Estou cada vez mais envolvido na equipa, a equipa confia em mim e os adeptos apoiam-me, o que é muito bom. Continuo a ver o golo de bicicleta muitas vezes, foi um grande momento. Num primeiro momento ainda pensei em cabecear, mas como a bola veio para trás, era a única solução”, disse o avançado, em declarações aos meios do clube.

Chermiti, de 21 anos, cumpriu a formação no Sporting e chegou à equipa principal, transferindo-se em 2023/24 para o Everton. O avançado não se afirmou na equipa inglesa e saiu para o Rangers, somando 32 jogos, com nove golos e duas assistências, na sua primeira temporada na formação escocesa.

No campeonato, o Hearts lidera com 57 pontos, mais três do que o Celtic, com o Rangers a surgir na terceira posição, com 52.

O avançado português do Rangers Youssef Chermiti foi eleito futebolista do mês de fevereiro na Liga escocesa, período em que marcou um ‘hat-trick’ frente ao Hearts.

“O avançado português foi reconhecido pela sua forma goleadora, que incluiu um ‘hat-trick’ contra o Hearts, em Ibrox, tendo também conquistado o prémio de melhor golo do mês, com um espetacular pontapé de ‘bicicleta’ no jogo frente ao Celtic”, refere o Rangers em comunicado.

Chermiti, que é internacional sub-21 por Portugal, marcou três golos no triunfo por 4-2 frente ao líder Hearts, tendo depois feito dois no empate frente ao Celtic (2-2).

“É um bom sentimento e foi um bom momento de todos, não só de mim. Estou cada vez mais envolvido na equipa, a equipa confia em mim e os adeptos apoiam-me, o que é muito bom. Continuo a ver o golo de bicicleta muitas vezes, foi um grande momento. Num primeiro momento ainda pensei em cabecear, mas como a bola veio para trás, era a única solução”, disse o avançado, em declarações aos meios do clube.

Chermiti, de 21 anos, cumpriu a formação no Sporting e chegou à equipa principal, transferindo-se em 2023/24 para o Everton. O avançado não se afirmou na equipa inglesa e saiu para o Rangers, somando 32 jogos, com nove golos e duas assistências, na sua primeira temporada na formação escocesa.

No campeonato, o Hearts lidera com 57 pontos, mais três do que o Celtic, com o Rangers a surgir na terceira posição, com 52.

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