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O que o FC Porto fez em Estugarda não é coisa pouca: apenas duas equipas tinham vencido lá esta temporada

13 mar, 2026 - 10:58 • Hugo Tavares da Silva

O Estugarda, cinco vezes campeão da Alemanha (a última 2007 com Fernando Meira), chegou a duas finais europeias na sua história, perdendo ambas. E com Diego Maradona e Zola à mistura...

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Apesar da ventania que prometia um desfecho negativo, o FC Porto foi a Estugarda ganhar. Com um bónus, o menino bonito do grupo fez um golo. Rodrigo Mora e Terem Moffi dão vantagem, por 2-1, aos dragões para a segunda mão no Dragão, agendada para 19 de março.

Francesco Farioli fez algumas alterações na equipa para as pernas de alguns protagonistas da temporada voarem contra o Moreirense, no domingo, em casa.

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Diogo Costa, Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek, Zaidu Sanusi, Pablo Rosario, Seko Fofana, Rodrigo Mora, William Gomes, Terem Moffi, Borja Sainz deram conta do recado. E fizeram o que apenas duas equipas haviam feito esta temporada: vencer na MHPArena, o campo onde em tempos idos espalhou a sua magia um tal de Balakov. "Acredito nos 23 seres humanos que fazem parte do grupo, quero todos a bordo", anunciou o técnico.

E acrescentou: “Fizemos oito mudanças, o que era importante para chegarmos com a energia certa. No início do jogo tivemos momentos de topo com e sem bola contra um adversário que sabíamos como joga. Estávamos à espera de um jogo aberto. Após o segundo golo, tivemos momentos em que perdemos um pouco o controlo. O estádio aqueceu, a dinâmica mudou e eles fizeram o 2-1".

Em 41 encontros disputados esta temporada, o Estugarda de Tiago Tomás, orientado por Sebastian Hoeness (sobrinho da lenda), perdeu 12, mas apenas três vezes no seu estádio, duas delas com o Bayern Munique.

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O Estugarda perdeu a Supertaça contra os gigantes bávaros no primeiro jogo da temporada. Depois, na jornada 13, os crónicos campeões alemães voltaram a jogar ali e desta vez foram mais evidentes as distâncias: 5-0. Harry Kane, insaciável, meteu três golos a Alexander Nübel.

Finalmente, no play-off da Liga Europa, o Celtic de Paulo Bernardo foi a Estugarda bater a equipa da casa por 1-0, com um golo no primeiro minuto de Luke McCowan.

Por isso, a vitória dos rapazes de Francesco Farioli ganha relevância. É um campo duro. O treinador italiano estava feliz: “Jogámos contra uma equipa muito boa. Estão no top 4 da Bundesliga, é muito física e técnica. Por exemplo, o Alberto [Costa] teve problemas no um contra um, porque apanhou pela primeira vez um jogador mais rápido e forte do que ele. Fizemos um jogo de topo em termos de mentalidade e atitude”.

O Estugarda, no quarto lugar da Bundesliga, vai agora receber o Leipzig antes de viajar até ao Porto para decidir a vaga nos quartos de final da Liga Europa.

O Estugarda, cinco vezes campeão da Alemanha (a última 2007 com Fernando Meira), chegou a duas finais europeias na sua história, perdendo ambas. Em 1989, na final a duas mãos da Taça UEFA contra o Nápoles de Diego Maradona.

Em 1998, antes do Mundial que eternizou Zidane, o Chelsea do treinador-jogador Vialli bateu o Estugarda de Balakov, em Estocolmo. Zola, um mago, marcou o único golo da partida.

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