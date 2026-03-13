O que o FC Porto fez em Estugarda não é coisa pouca: apenas duas equipas tinham vencido lá esta temporada

Apesar da ventania que prometia um desfecho negativo, o FC Porto foi a Estugarda ganhar. Com um bónus, o menino bonito do grupo fez um golo. Rodrigo Mora e Terem Moffi dão vantagem, por 2-1, aos dragões para a segunda mão no Dragão, agendada para 19 de março.

Francesco Farioli fez algumas alterações na equipa para as pernas de alguns protagonistas da temporada voarem contra o Moreirense, no domingo, em casa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Diogo Costa, Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek, Zaidu Sanusi, Pablo Rosario, Seko Fofana, Rodrigo Mora, William Gomes, Terem Moffi, Borja Sainz deram conta do recado. E fizeram o que apenas duas equipas haviam feito esta temporada: vencer na MHPArena, o campo onde em tempos idos espalhou a sua magia um tal de Balakov. "Acredito nos 23 seres humanos que fazem parte do grupo, quero todos a bordo", anunciou o técnico.

E acrescentou: “Fizemos oito mudanças, o que era importante para chegarmos com a energia certa. No início do jogo tivemos momentos de topo com e sem bola contra um adversário que sabíamos como joga. Estávamos à espera de um jogo aberto. Após o segundo golo, tivemos momentos em que perdemos um pouco o controlo. O estádio aqueceu, a dinâmica mudou e eles fizeram o 2-1".

Em 41 encontros disputados esta temporada, o Estugarda de Tiago Tomás, orientado por Sebastian Hoeness (sobrinho da lenda), perdeu 12, mas apenas três vezes no seu estádio, duas delas com o Bayern Munique.