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Brasileirão
Palmeiras de Abel perde liderança, Grêmio de Luís Castro falha assalto ao top-4
13 mar, 2026 - 09:31 • Inês Braga Sampaio
Palmeiras sofreu a primeira derrota, no terreno do Vasco da Gama. Grêmio empatou na receção ao Bragantino.
Jornada negativa para Abel Ferreira e Luís Castro, no Brasileirão, na madrugada desta sexta-feira. O Palmeiras sofreu a primeira derrota e perdeu a liderança, e o Grêmio empatou e falhou a entrada no top-4.
No terreno do Vasco da Gama, o Palmeiras, de Abel, adiantou-se aos 40 minutos, por José Manuel López, mas Thiago Mendes, aos 63 minutos e Cuiabano, aos 74, operaram a reviravolta vascaína, para 2-1.
O Grêmio, de Luís Castro, também marcou primeiro, na receção ao Bragantino, por intermédio do ex-Benfica e Rio Ave Carlos Vinícius. Contudo, Rodriguinho restabeleceu a igualdade por 1-1, ao minuto 66.
Com este resultado, o Palmeiras deixa-se ultrapassar pelo São Paulo na liderança: cai para segundo, com dez pontos, a três do rival. O Grêmio podia ter saltado para o top-4 da tabela, mas é nono, com sete pontos.
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