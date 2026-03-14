  • Bola Branca 18h14
  • 18 mar, 2026
Itália

Jogador colapsa. Susto no Nápoles - Lecce

14 mar, 2026 - 20:22

Banda foi transportado ao hospital.

O avançado Lameck Banda, do Lecce, sentiu-se mal perto do final da partida contra o Nápoles, levou a mão ao peito e caiu.

O jogador zambiano foi rapidamente assistido pelas duas equipas médicas e depois transportado de maca para fora do relvado.

A DAZN Itália adianta que Banda tinha sofrido uma forte pancada no peito menos de um minuto antes de colapsar.

Não há, para já, mais informações sobre o estado do jogador.

Saiba Mais
Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

