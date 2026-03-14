Jogador colapsa. Susto no Nápoles - Lecce
14 mar, 2026 - 20:22
Banda foi transportado ao hospital.
O avançado Lameck Banda, do Lecce, sentiu-se mal perto do final da partida contra o Nápoles, levou a mão ao peito e caiu.
O jogador zambiano foi rapidamente assistido pelas duas equipas médicas e depois transportado de maca para fora do relvado.
A DAZN Itália adianta que Banda tinha sofrido uma forte pancada no peito menos de um minuto antes de colapsar.
Não há, para já, mais informações sobre o estado do jogador.
