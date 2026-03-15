​Finalíssima cancelada por falta de acordo entre Espanha e Argentina

O jogo da "Finalíssima" Intercontinetal, que iria pôr frente a frente os campeões da Europa e da América do Sul, Espanha e Argentina, foi cancelado este domingo.

A decisão surge por falta de acordo entre UEFA e CONMEBOL para encontrar uma data e um local alternativos, face à anulação do encontro no Qatar, como estava previsto, devido aos combates militares na região.

O jogo estava inicialmente agendado para 27 de março, em Doha e a UEFA já lamentou o desfecho.

Num comunicado, a UEFA lamenta que a situação tenha privado as equipas de “competir por este prestigioso troféu no Qatar, um país que demonstrou repetidamente a sua capacidade para organizar eventos internacionais de primeiro nível”.

De acordo coma UEFA, a federação argentina recusou aceitar as alternativas desenhadas.

A primeira proposta passava por realizar o jogo no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na data original, com uma divisão de 50% dos bilhetes para os adeptos de cada seleção. Posteriormente, foi sugerida uma final a duas mãos: primeiro jogo em Madrid, a 27 de março, e segundo duelo em Buenos Aires.

Como última tentativa, a UEFA pediu à Argentina que se comprometesse a jogar numa sede neutra, na Europa, a 27 ou 30 de março, mas a proposta foi novamente declinada.

Por sua vez, a Argentina apresentou uma contraproposta para realizar o jogo após o Mundial, o que foi inviável para a Espanha por falta de datas disponíveis.

A prova, designada por "Finalíssima” foi criada no âmbito da colaboração entre a UEFA e a CONMEBOL, tendo a sua edição inaugural em 2022 sido vencida pela Argentina, que derrotou a Itália, por 3-0, em Wembley.