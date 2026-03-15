Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 13 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Gonçalo Guedes bisa pela Real Sociedad

15 mar, 2026 - 23:49 • Lusa

Alerta Roberto Martínez a poucos dias de uma convocatória.

A+ / A-

Dois golos do avançado português Gonçalo Guedes marcaram a diferença na vitória da Real Sociedad por 3-1 frente ao Osasuna, na 28.ª jornada.

No Estádio Anoeta, em San Sebastián, a equipa basca entrou melhor no encontro e inaugurou o marcador aos 24 minutos, quando Mikel Oyarzabal converteu um penálti, com um remate colocado ao canto inferior esquerdo.

Pouco depois, aos 28 minutos, Guedes ampliou a vantagem, após assistência de Beñat Turrientes, que voltaria a ser decisivo na segunda parte.

Logo aos 52 minutos, o avançado português bisou com uma finalização de pé esquerdo para o ângulo superior direito, novamente servido por Turrientes, coroando uma exibição de grande eficácia.

O Osasuna ainda reduziu aos 77 minutos, por intermédio de Víctor Muñoz, mas o golo não chegou para relançar o jogo.

Este foi o primeiro bis de Gonçalo Guedes desde que o conseguiu ao serviço do Wolverhampton frente ao Burnley, na Taça da Liga Inglesa da época 2024/25, e reforça o excelente momento do português, que soma agora nove golos e sete assistências na temporada.

Com este triunfo, a Real Sociedad sobe ao sétimo lugar da tabela, com 38 pontos, enquanto o Osasuna permanece na 11.ª posição, com 34.

Antes, o Betis e o Celta de Vigo empataram 1-1, num jogo equilibrado.

O Celta entrou melhor e abriu o marcador logo aos quatro minutos, através de Ferran Jutglà. O Betis reagiu apenas no segundo tempo e chegou ao empate aos 49, por intermédio do ex-leão Héctor Bellerín.

Com este resultado, o Betis mantém-se na quinta posição da LaLiga, com 44 pontos, enquanto o Celta de Vigo segue logo atrás, no sexto lugar, com 41.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

