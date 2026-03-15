Gonçalo Guedes bisa pela Real Sociedad
15 mar, 2026 - 23:49 • Lusa
Alerta Roberto Martínez a poucos dias de uma convocatória.
Dois golos do avançado português Gonçalo Guedes marcaram a diferença na vitória da Real Sociedad por 3-1 frente ao Osasuna, na 28.ª jornada.
No Estádio Anoeta, em San Sebastián, a equipa basca entrou melhor no encontro e inaugurou o marcador aos 24 minutos, quando Mikel Oyarzabal converteu um penálti, com um remate colocado ao canto inferior esquerdo.
Pouco depois, aos 28 minutos, Guedes ampliou a vantagem, após assistência de Beñat Turrientes, que voltaria a ser decisivo na segunda parte.
Logo aos 52 minutos, o avançado português bisou com uma finalização de pé esquerdo para o ângulo superior direito, novamente servido por Turrientes, coroando uma exibição de grande eficácia.
O Osasuna ainda reduziu aos 77 minutos, por intermédio de Víctor Muñoz, mas o golo não chegou para relançar o jogo.
Este foi o primeiro bis de Gonçalo Guedes desde que o conseguiu ao serviço do Wolverhampton frente ao Burnley, na Taça da Liga Inglesa da época 2024/25, e reforça o excelente momento do português, que soma agora nove golos e sete assistências na temporada.
Com este triunfo, a Real Sociedad sobe ao sétimo lugar da tabela, com 38 pontos, enquanto o Osasuna permanece na 11.ª posição, com 34.
Antes, o Betis e o Celta de Vigo empataram 1-1, num jogo equilibrado.
O Celta entrou melhor e abriu o marcador logo aos quatro minutos, através de Ferran Jutglà. O Betis reagiu apenas no segundo tempo e chegou ao empate aos 49, por intermédio do ex-leão Héctor Bellerín.
Com este resultado, o Betis mantém-se na quinta posição da LaLiga, com 44 pontos, enquanto o Celta de Vigo segue logo atrás, no sexto lugar, com 41.
- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-