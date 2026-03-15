Lameck Banda já teve alta hospitalar

15 mar, 2026 - 18:17

Jogador zambiano sentiu-se mal e colapsou no relvado este sábado.

O Lecce confirma que Lameck Banda já teve alta hospitalar e encontra-se bem de saúde.

De recordar que o avançado sentiu-se mal, levou a mão ao peito e caiu no relvado a poucos minutos do final da partida contra o Nápoles para a liga italiana.

O jogador zambiano foi assistido pelas duas equipas médicas e levado para o hospital alguns minutos depois.

Banda realizou vários exames e, aparentemente, não tem problemas de coração.

Não foi ainda divulgado quando o jogador poderá voltar a jogar.

Dentro das quatro linhas, o Lecce perdeu 2-1 com o Nápoles.

