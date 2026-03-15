- 13 mar, 2026
Lecce
Lameck Banda já teve alta hospitalar
15 mar, 2026 - 18:17
Jogador zambiano sentiu-se mal e colapsou no relvado este sábado.
O Lecce confirma que Lameck Banda já teve alta hospitalar e encontra-se bem de saúde.
De recordar que o avançado sentiu-se mal, levou a mão ao peito e caiu no relvado a poucos minutos do final da partida contra o Nápoles para a liga italiana.
O jogador zambiano foi assistido pelas duas equipas médicas e levado para o hospital alguns minutos depois.
Banda realizou vários exames e, aparentemente, não tem problemas de coração.
Não foi ainda divulgado quando o jogador poderá voltar a jogar.
Dentro das quatro linhas, o Lecce perdeu 2-1 com o Nápoles.
