- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-
Inglaterra
Manchester United vence e Bruno Fernandes bate recorde de Beckham
15 mar, 2026 - 17:20
“Red devils” reforçam o terceiro lugar no campeonato inglês.
O Manchester United derrotou o Aston Villa, por 3-1, cimenta o terceiro lugar na Premier League e vê Bruno Fernandes bater um recorde de Beckham.
Os golos dos “red devils” foram apontados por Casemiro, Matheus Cunha e Sesko.
Nota para as duas assistências do capitão Bruno Fernandes que, assim, ultrapassa David Beckham com o maior número de passes para golo numa única edição da liga inglesa (16).
O internacional português fica agora a quatro assistências de igualar do recorde da Premier: 20 de Thierry Henry e Kevin de Bruyne.
Já pelos “villans” ainda empatou Ross Barkley.
Com esta vitória, o Manchester United sobe aos 54 pontos e tem agora três pontos de vantagem precisamente sobre o Aston Villa, que é quarto com 51.
- Bola Branca 18h16
- 13 mar, 2026
-