  Bola Branca
  • 13 mar, 2026
Inglaterra

Manchester United vence e Bruno Fernandes bate recorde de Beckham

15 mar, 2026 - 17:20

“Red devils” reforçam o terceiro lugar no campeonato inglês.

O Manchester United derrotou o Aston Villa, por 3-1, cimenta o terceiro lugar na Premier League e vê Bruno Fernandes bater um recorde de Beckham.

Os golos dos “red devils” foram apontados por Casemiro, Matheus Cunha e Sesko.

Nota para as duas assistências do capitão Bruno Fernandes que, assim, ultrapassa David Beckham com o maior número de passes para golo numa única edição da liga inglesa (16).

O internacional português fica agora a quatro assistências de igualar do recorde da Premier: 20 de Thierry Henry e Kevin de Bruyne.

Já pelos “villans” ainda empatou Ross Barkley.

Com esta vitória, o Manchester United sobe aos 54 pontos e tem agora três pontos de vantagem precisamente sobre o Aston Villa, que é quarto com 51.

