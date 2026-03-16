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Rafael Leão reage mal ao ser substituído
16 mar, 2026 - 00:04
Técnico já desvalorizou o incidente. Veja as imagens.
O Milan perdeu 1-0 contra a Lázio, mas o destaque da partida vai para a reação do português Rafael Leão na altura de ser substituído.
O internacional luso saiu de campo, aos 67 minutos, mas não gostou da decisão do treinador Massimiliano Allegri.
Quanto o técnico o tentou abraçar, afastou-o por duas vezes e recusou o cumprimento.
Allegri já desvalorizou o incidente: “Ele estava um pouco nervoso porque houve situações em que podia ter sido melhor bem servido e não foi. Eram duas possíveis ocasiões de golo e ficou um pouco zangado. São coisas que acontecem num jogo”.
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