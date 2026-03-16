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Revista "Placar" escolheu os 100 melhores futebolistas da história: Cristiano está no quinto lugar

16 mar, 2026 - 13:05 • Redação

Na edição 1533, a “Placar” pediu a 40 jornalistas, brasileiros e estrangeiros, para escolherem os maiores

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A “Placar”, a mítica revista brasileira, atualizou a sua lista de 100 melhores futebolistas da história.

Na edição 1533, a “Placar” pediu a 40 jornalistas, brasileiros e estrangeiros, para escolherem os maiores do futebol. A lista conta com apenas seis guarda-redes e 19 defesas, sendo o último da lista, o número 99, Thiago Silva, o central do FC Porto.

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Cristiano Ronaldo surge no top-10, atrás de Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi e Johan Cruijff. Cristiano supera Ronaldo “Fenómeno”, o sexto classificado.

Desvendado o mistério, uma atualização do que a revista já fizera em 1999, o top-10 ficou assim:

  1. Pelé
  2. Maradona
  3. Messi
  4. Cruijff
  5. Cristiano Ronaldo
  6. Ronaldo Nazário
  7. Beckenbauer
  8. Zidane
  9. Garrincha
  10. Puskás
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