- Bola Branca 12h45
- 20 mar, 2026
-
Futebol Internacional
Revista "Placar" escolheu os 100 melhores futebolistas da história: Cristiano está no quinto lugar
16 mar, 2026 - 13:05 • Redação
Na edição 1533, a “Placar” pediu a 40 jornalistas, brasileiros e estrangeiros, para escolherem os maiores
A “Placar”, a mítica revista brasileira, atualizou a sua lista de 100 melhores futebolistas da história.
Na edição 1533, a “Placar” pediu a 40 jornalistas, brasileiros e estrangeiros, para escolherem os maiores do futebol. A lista conta com apenas seis guarda-redes e 19 defesas, sendo o último da lista, o número 99, Thiago Silva, o central do FC Porto.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Cristiano Ronaldo surge no top-10, atrás de Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi e Johan Cruijff. Cristiano supera Ronaldo “Fenómeno”, o sexto classificado.
Desvendado o mistério, uma atualização do que a revista já fizera em 1999, o top-10 ficou assim:
- Pelé
- Maradona
- Messi
- Cruijff
- Cristiano Ronaldo
- Ronaldo Nazário
- Beckenbauer
- Zidane
- Garrincha
- Puskás
- Bola Branca 12h45
- 20 mar, 2026
-