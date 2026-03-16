"Tenho a certeza que os jogadores do Sporting vão deixar outra imagem”, diz treinador do Bodo/Glimt

O treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, mostrou-se esta segundafeira convicto numa outra imagem do Sporting no duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas a equipa estará preparada. "Tenho a certeza que os jogadores do Sporting darão outra impressão. Na primeira mão, passaram muito tempo a defender devido à pressão que exercemos. Tenho a certeza que vão deixar outra imagem na segunda mão. Será muito importante que a minha equipa consiga aguentar, em termos defensivos. Por isso, vai ser um jogo muito interessante", afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Os noruegueses venceram o Sporting, por 3-0, na primeira mão da eliminatória da prova milionária, e chegam a Lisboa com grandes hipóteses de continuar o conto de fadas na competição, embora Kjetil Knutsen espere uma reação sportinguista.

"Acredito que os meus jogadores conseguirão ter bola e vão dar o máximo para ter o melhor resultado possível. Tenho a certeza que o Sporting vai pressionar muito desde o início e vai ter as suas oportunidades, mas estamos preparados para lidar com isso", considerou o treinador norueguês, de 57 anos, no cargo já desde 2018. Kjetil Knutsen frisou ser "impossível" adivinhar a maneira como o Sporting poderá apresentar-se e destacou Morten Hjulmand como o "jogador-chave" dos leões, mas garantiu que a sua equipa não teme nada, devido à experiência e confiança. "É um novo jogo. Creio que o Sporting vai ser agressivo e dar o seu máximo. Eles são uma equipa de ataque, com intensidade alta desde o início. Teremos de estar preparados para isso, mas consigo prometer que nós também vamos correr e ter intensidade. Somos uma equipa física e corremos mais do que os rivais", realçou.