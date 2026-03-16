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"Tenho a certeza que os jogadores do Sporting vão deixar outra imagem”, diz treinador do Bodo/Glimt

16 mar, 2026 - 21:53 • Lusa

Sporting e Bodo/Glimt defrontam-se na terça-feira, a partir das 17h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

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O treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, mostrou-se esta segundafeira convicto numa outra imagem do Sporting no duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas a equipa estará preparada.

"Tenho a certeza que os jogadores do Sporting darão outra impressão. Na primeira mão, passaram muito tempo a defender devido à pressão que exercemos. Tenho a certeza que vão deixar outra imagem na segunda mão. Será muito importante que a minha equipa consiga aguentar, em termos defensivos. Por isso, vai ser um jogo muito interessante", afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

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Os noruegueses venceram o Sporting, por 3-0, na primeira mão da eliminatória da prova milionária, e chegam a Lisboa com grandes hipóteses de continuar o conto de fadas na competição, embora Kjetil Knutsen espere uma reação sportinguista.

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"Acredito que os meus jogadores conseguirão ter bola e vão dar o máximo para ter o melhor resultado possível. Tenho a certeza que o Sporting vai pressionar muito desde o início e vai ter as suas oportunidades, mas estamos preparados para lidar com isso", considerou o treinador norueguês, de 57 anos, no cargo já desde 2018.

Kjetil Knutsen frisou ser "impossível" adivinhar a maneira como o Sporting poderá apresentar-se e destacou Morten Hjulmand como o "jogador-chave" dos leões, mas garantiu que a sua equipa não teme nada, devido à experiência e confiança.

"É um novo jogo. Creio que o Sporting vai ser agressivo e dar o seu máximo. Eles são uma equipa de ataque, com intensidade alta desde o início. Teremos de estar preparados para isso, mas consigo prometer que nós também vamos correr e ter intensidade. Somos uma equipa física e corremos mais do que os rivais", realçou.

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O médio centro Sondre Fet, autor do primeiro golo do Bodo/Glimt na primeira mão da eliminatória, foi o porta-voz do plantel e, destacando o "excelente jogador" que é Francisco Trincão, reforçou as palavras do treinador de que a equipa está pronta.

"Tenho a certeza que estaremos à altura do desafio e estamos preparados. É um jogo importante para nós. O resultado da semana passada foi fantástico. A equipa está pronta e nós somos muito fortes juntos", expressou o futebolista, de 29 anos.

Sporting e Bodo/Glimt defrontam-se na terça-feira, a partir das 17h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com arbitragem do suíço Sandro Schärer.

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