Árbitro inglês experiente vai apitar o Porto-Estugarda

A segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, entre FC Porto e Estugarda (quinta-feira, 20h00), será apitada pelo inglês Anthony Taylor, de 47 anos.

O britânico, árbitro de primeira categoria desde 2010 e internacional desde 2013, já apitou 35 jogos esta temporada, apenas quatro na Liga dos Campeões (um deles o Sporting 2-1 PSG) e outro na Liga Europa.

Os árbitros assistentes de Taylor, um cidadão de Wythenshawe, Greater Manchester, serão Gary Beswick e Adam Nunn. No VAR e AVAR estarão Michael Salisbury e Jérôme Brisard, este francês, o único elemento da equipa de arbitragem que não é inglês. Finalmente, as tarefas do quarto árbitro ficam entregues a Darren England.



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O FC Porto venceu na Alemanha, por 2-1, com golos de Terem Moffi e Rodrigo Mora. Nessa primeira mão, Francesco Farioli fez oito mexidas em relação ao dérbi da Luz, com o Benfica, que acabou empatado a duas bolas.



Entretanto, o Porto alargou para sete a vantagem na Liga para o Sporting, depois da vitória redonda, por 3-0, contra o Moreirense. Os leões adiaram o jogo com o Tondela por terem os oitavos da Liga dos Campeões no horizonte.