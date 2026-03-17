Carlos Vicens: "Não basta criar 4 ou 5 oportunidades de golo, temos de ser capazes de jogar com intensidade"

O treinador Carlos Vicens disse esta terça-feira que o Braga tem que melhorar em vários aspetos da primeira mão para eliminar o Ferencváros, quarta-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

A equipa minhota perdeu por 2-0 na primeira mão, na quinta-feira, em Budapeste, e tem agora que operar uma reviravolta para seguir para os quartos, o que conseguiu sempre que chegou a esta fase: três apuramentos em outras tantas presenças, em 2010/11, 2015/16 e 2021/22.

Considerando que "o horário [15:30] não ajuda", o treinador espanhol disse ainda assim contar com o apoio dos adeptos para o Braga seguir em frente, frisando a importância da equipa ser mais eficaz "em muitas coisas do que na primeira mão".

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"Tem que oferecer um nível de mobilidade mais alto, ser sólida com e sem bola e transmitir um nível de intensidade e agressividade mais altos, assim como nos duelos. Estamos preparados para fazer um jogo melhor do que na semana passada e temos que estar convencidos que vamos consegui-lo, mas também ter um equilíbrio emocional muito alto", disse na conferência de imprensa de antevisão.

Após a derrota na Hungria, o treinador revelou ter falado com os jogadores. "Como se faz a gestão emocional do grupo? Não sei, não sou psicólogo. Sei que, depois da derrota, pedi a todos para me olharem nos olhos e transmiti-lhes uma ideia muito clara: todos aqueles que não acreditam, nos seis dias de preparação que teríamos, seria melhor que ficassem em casa", atirou, notando que, "em 100 minutos de futebol, tudo pode acontecer".

Carlos Vicens frisou também a importância dos jogadores terem "confiança no processo e serem Sporting de Braga mais do que nunca".

Questionado sobre se o Braga terá que fazer um jogo perfeito ou um jogo normal chega, Carlos Vicens notou que estes são os "oitavos da Liga Europa".

"Temos que fazer um bom jogo. Não basta apenas criar quatro ou cinco oportunidades de golo, temos de se capazes de jogar com intensidade, fortes nos duelos, defender bem na área, bem na bola parada, perceber os momentos do jogo. Temos que competir bem e estar muito atentos aos detalhes", afirmou.

O técnico alertou para as qualidades dos magiares, nomeadamente a velocidade dos homens mais avançados, alertando para a necessidade de "dominar melhor as transições deles e gerir melhor a bola, senão eles podem procurar o espaço nas costas", disse.

Braga e Ferencváros defrontam-se a partir das 15:30 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg.