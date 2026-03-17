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Gyokeres volta a Alvalade. Arsenal é o adversário do Sporting nos quartos de final

17 mar, 2026 - 21:53 • Inês Braga Sampaio

Eze e Rice fizeram os golos dos ingleses, que marcam encontro em Alvalade, a 6/8 de abril, e no Etihad, a 13/15.

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Estava escrito. Viktor Gyökeres vai regressar ao Estádio de Alvalade, onde se fez estrela com o Sporting, nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois o Arsenal ter eliminado o Bayer Leverkusen.

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O jogo da primeira mão dos oitavos de final, na Alemanha, tinha terminado empatado a um golo, no entanto, no segundo jogo, esta terça-feira, os ingleses não deram hipótese. Com o dobro dos remates (20 contra dez) e quase sete vezes mais disparos enquadrados com a baliza (14 contra dois) que o Leverkusen, o Arsenal foi mais forte e venceu por 2-0.

Valeram os golos de Eberechi Eze, aos 36 minutos, e Declan Rice, aos 63.

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O Arsenal vai, agora, defrontar o Sporting nos quartos de final. É o reencontro de Gyökeres com o Sporting, clube em que foi bicampeão nacional e marcou 97 golos em 102 jogos, e de que saiu, para os "gunners", a troco de 67,1 milhões de euros, mais bónus por objetivos desportivos.

O homem da máscara foi feliz em Alvalade, embora tenha saído a mal, por forçar a transferência. Resta saber como o público o receberá.

Os jogos estão marcados para os dias 6/8 e 13/15 de abril, com primeira mão em Alvalade e a segunda no Emirates, em Londres.

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