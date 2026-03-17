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Keane não facilita e quer que Ferencváros marque em Braga

17 mar, 2026 - 23:36 • Lusa

Ferencváros venceu por 2-0 na primeira mão, em Budapeste, e quer tornar-se no primeiro clube húngaro a chegar aos quartos de final de uma grande competição europeia em 41 anos.

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O treinador Robbie Keane disse esta terça-feira que o Ferencváros quer marcar em Braga e que não vai defender em casa dos minhotos, na quarta-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

A equipa magiar venceu por 2-0 na primeira mão, na quinta-feira, em Budapeste, e quer tornar-se no primeiro clube húngaro a chegar aos quartos de final de uma grande competição europeia em 41 anos.

Na conferência de imprensa de antevisão, no Estádio Municipal de Braga, o técnico irlandês disse esperar um jogo difícil, mas garantiu que o Ferencváros não vai se apresentar em bloco baixo.

“Se jogarmos assim durante 90 minutos com equipas destas, vamos sofrer e eles vão criar chances para marcar pela qualidade que têm. Taticamente temos que estar bem e também em termos de energia. Na primeira mão, nos últimos minutos, os jogadores baixaram naturalmente porque estávamos a ganhar 2-0”, disse.

Robbie Keane garantiu que a equipa percebe “absolutamente” o facto de estar a meio de uma eliminatória a ganhar 2-0.

“Se viu o jogo da primeira mão, não viu os jogadores a celebrar, deixei isso bem claro, não podemos celebrar demasiado cedo no futebol. 2-0 é um resultado perigoso, demora um segundo a marcar e um golo pode mudar tudo”, notou.

O treinador referiu que o Ferencváros terá “uma tarefa difícil”, mas que o Sporting de Braga também, deixando expresso a ambição de marcar um golo e frisando acreditar que pode seguir em frente.

O técnico disse ainda gostar do horário ser às 15h30 – “não temos que estar seis ou sete horas no quarto a pensar no jogo” – e lembrou o jogo de há 19 anos, em que, pelo Tottenham, na Liga Europa, marcou dois golos na Pedreira, na vitória dos ingleses por 3-2.

O médio Kristoffer Zachariassen, castigado, é baixa nos húngaros.

Ferencváros e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 15:30 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg.

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