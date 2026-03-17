Liga dos Campeões
Real Madrid e PSG confirmam quartos de final em Inglaterra
17 mar, 2026 - 23:14 • Inês Braga Sampaio
Bernardo Silva foi expulso por impedir golo com um braço e Vinícius bisou, no Manchester City-Real Madrid. Em Londres, franceses nem deixaram o Chelsea sonhar com a reviravolta.
Real Madrid e Paris Saint-Germain confirmaram a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, com vitórias, em Inglaterra, diante de Manchester City (2-1) e Chelsea (3-0), respetivamente.
Os espanhóis tinham vencido por 3-0 na primeira mão, em Espanha. No segundo jogo, o maior detrator do City foi o seu capitão, o português Bernardo Silva, que viu vermelho direto, por ter impedido um golo com o braço. Na cobrança do penálti, Vinícius Júnior adiantou o Real.
Erling Haaland ainda empatou, ao minuto 41, mas Vinícius arrumou a questão já ao terceiro minuto de descontos, com o bis no Etihad.
Além de Bernardo, foram titulares pelo City os internacionais portugueses Matheus Nunes, a lateral-direito, e Ruben Dias, a defesa-central.
PSG nem permite discussão
Mais portugueses ainda teve o Chelsea-PSG. Pedro Neto foi titular pelos londrinos; Nuno Mendes, João Neves e Vitinha figuraram no onze inicial dos parisienses, que ainda tiveram Gonçalo Ramos a sair do banco.
Os "blues", que tentavam virar o 5-2 da primeira mão, realizada em Paris, remataram mais e fizeram mais remates enquadrados com a baliza, no entanto, os três golos em Stamford Bridge foram do PSG.
Khvicha Kvaratskhelia, logo aos seis minutos, e Bradley Barcola, aos 14, "mataram" a eliminatória num ápice. Houve ainda tempo para a promessa Senny Mayulu, de 19 anos, fazer o gosto ao pé, ao minuto 62.
O PSG avança para os "quartos" e fica à espera de Galatasaray ou Liverpool. Já o Real Madrid aguarda pelo rival Atlético ou pelo Bayern de Munique.
