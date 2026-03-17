Seleção iraniana quer disputar os jogos do Grupo G do Mundial no México

A Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) está em negociações para que a sua seleção dispute os jogos do Grupo G do Campeonato do Mundo de 2026 no México, informou a embaixada iraniana no país coorganizador do evento A missão diplomática assegura numa publicação no seu site (mexico.mfa.gov.ir) que, atendendo "à falta de cooperação do Governo norte-americano na emissão de vistos e na prestação de apoio logístico à seleção nacional de futebol do Irão na preparação para o Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh [embaixador iraniano no México] sugeriu à FIFA que os jogos do Irão nesse evento fossem transferidos dos Estados Unidos para o México".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui "Reiteramos que os Estados Unidos não cooperam connosco na questão dos vistos. Estamos interessados em participar no Mundial, mas o Governo norte-americano não fornece o apoio logístico nem administrativo necessário", sublinhou Psedniddeh, em declarações à agência estatal IRNA, citadas no site da embaixada.

"A FIFA pode intervir para que a seleção nacional iraniana possa participar no Mundial, mas no México. O Ministério do Desporto e da Juventude do Irão será quem tomará a decisão final a este respeito", acrescentou Psedniddeh. "Gostamos muito do povo mexicano e, para nós, a melhor opção é que os nossos jogos se realizem no México", disse.

Por seu lado, a conta na rede social X da representação do Irão (@IraninMexico) cita uma declaração do presidente da FFIRI, Mehdi Taj, na qual afirma que "uma vez que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da seleção nacional iraniana, certamente não iremos viajar para os Estados Unidos. Estamos atualmente a negociar com a FIFA para que os jogos do Irão no Mundial se realizem no México".

Na passada quinta-feira, Donald Trump afirmou que a seleção de futebol do Irão é "bem-vinda" ao Mundial nos Estados Unidos, mas recomendou que não participasse, pela "sua própria segurança".

"A seleção nacional de futebol do Irão é bem-vinda ao Mundial, mas realmente não acho que seja apropriado que estejam lá, para a sua própria segurança", escreveu na rede Truth Social.