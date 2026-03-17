Senegal já não é campeão da CAN. Troféu passa para Marrocos

Marrocos é, afinal, o campeão da Taça das Nações Africana (CAN). Assim decidiu a Confederação Africana de Futebol (CAF), que desclassificou o Senegal, por ter abandonado o relvado durante a final da prova.

A final foi ganha em campo pelo Senegal, por 1-0. No entanto, segundo comunicado emitido esta terça-feira, a Câmara de Recurso da CAF considerou, após protesto da Federação Marroquina de Futebol (FRMF), que, ao abandonar o campo, a seleção senegalesa abdicou da final. Nesse sentido, conforme os regulamentos, foi sancionada com uma derrota.

"A Câmara de Recurso da CAF decidiu que, em aplicação do Artigo 84 dos Regulamentos da Taça das Nações Africanas, a seleção do Senegal é considerada como tendo desistido da final do torneio, com o resultado de registo do jogo como 3-0 a favor da FRMF", lê-se na nota oficial.

O que aconteceu na final da CAN

A final da CAN foi rica em casos insólitos. O episódio em causa teve lugar aos 90+8 minutos, com o resultado a zeros. Após consulta com o VAR, o árbitro assinalou um penálti a favor de Marrocos, uma decisão que gerou forte revolta entre os jogadores senegaleses, que abandonaram o relvado aos 90+12 e recolheram aos balneários, em protesto.

Ao fim de mais de dez minutos de interrupção, foi o capitão do Senegal, Sadio Mané, que convenceu o resto da equipa a regressar ao campo.

O penálti foi cobrado aos 90+24. Brahim Díaz, do Real Madrid, tentou um "panenka", mas o guarda-redes defendeu e forçou o prolongamento. Aos 94 minutos, Pape Gueye fez o golo da vitória do Senegal.