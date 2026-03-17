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Senegal já não é campeão da CAN. Troféu passa para Marrocos

17 mar, 2026 - 22:24 • Inês Braga Sampaio

Seleção senegalesa abandonou o relvado durante mais de dez minutos, depois de ter sido assinalado um penálti a favor de Marrocos, que até acabaria por falhar. Desclassificação traduz-se em vitória por 3-0 para os marroquinos.

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Marrocos é, afinal, o campeão da Taça das Nações Africana (CAN). Assim decidiu a Confederação Africana de Futebol (CAF), que desclassificou o Senegal, por ter abandonado o relvado durante a final da prova.

A final foi ganha em campo pelo Senegal, por 1-0. No entanto, segundo comunicado emitido esta terça-feira, a Câmara de Recurso da CAF considerou, após protesto da Federação Marroquina de Futebol (FRMF), que, ao abandonar o campo, a seleção senegalesa abdicou da final. Nesse sentido, conforme os regulamentos, foi sancionada com uma derrota.

"A Câmara de Recurso da CAF decidiu que, em aplicação do Artigo 84 dos Regulamentos da Taça das Nações Africanas, a seleção do Senegal é considerada como tendo desistido da final do torneio, com o resultado de registo do jogo como 3-0 a favor da FRMF", lê-se na nota oficial.

O que aconteceu na final da CAN

A final da CAN foi rica em casos insólitos. O episódio em causa teve lugar aos 90+8 minutos, com o resultado a zeros. Após consulta com o VAR, o árbitro assinalou um penálti a favor de Marrocos, uma decisão que gerou forte revolta entre os jogadores senegaleses, que abandonaram o relvado aos 90+12 e recolheram aos balneários, em protesto.

Ao fim de mais de dez minutos de interrupção, foi o capitão do Senegal, Sadio Mané, que convenceu o resto da equipa a regressar ao campo.

O penálti foi cobrado aos 90+24. Brahim Díaz, do Real Madrid, tentou um "panenka", mas o guarda-redes defendeu e forçou o prolongamento. Aos 94 minutos, Pape Gueye fez o golo da vitória do Senegal.

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Apesar da festa, o selecionador senegalês, Pape Thiaw, reconheceu, após o encontro, em declarações à beIN Sports, que, "depois de refletir", não gostava "nada" de ter mandado os jogadores sair de campo.

"Peço desculpa ao futebol", declarou o técnico.

Mais tarde, o presidente da FIFA condenou o episódio.

"Condenamos firmemente o comportamento (...) de alguns jogadores e membros da equipa técnica do Senegal. É inaceitável abandonar o terreno de jogo daquela maneira e a violência não será tolerada no nosso desporto", sublinhou Gianni Infantino, nas redes sociais.

Agora, surge o revés para o Senegal, que perde na secretaria o troféu que conquistara em campo. Este torna-se no segundo título da CAN para Marrocos, que jogava em casa, 50 anos depois do primeiro.

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