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Liga dos Campeões

Barcelona carimba quartos de final com goleada

18 mar, 2026 - 19:42

Raphinha esteve em destaque com dois golos, três assistências e um penálti sofrido.

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O Barcelona “esmagou” o Newcastle, por 7-2, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de um empate 1-1 em Inglaterra, os catalães não deram hipóteses, especialmente numa segunda parte demolidora (com quatro golos sem resposta).

Em grande destaque esteve Raphinha. O ex-Sporting marcou dois golos, fez três assistências e sofreu uma grande penalidade, que deu golo.

Os outros tentos dos blaugrana foram apontados por Bernal, Lamine Yamal (de penálti), Fermin Lopez e Lewandowski, que bisou.

Pela equipa inglesa marcou Elanga, que bisou, para o empate a 1 e a 2 no primeiro tempo.

[em atualização]

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