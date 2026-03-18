Barcelona carimba quartos de final com goleada

O Barcelona “esmagou” o Newcastle, por 7-2, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de um empate 1-1 em Inglaterra, os catalães não deram hipóteses, especialmente numa segunda parte demolidora (com quatro golos sem resposta).

Em grande destaque esteve Raphinha. O ex-Sporting marcou dois golos, fez três assistências e sofreu uma grande penalidade, que deu golo.

Os outros tentos dos blaugrana foram apontados por Bernal, Lamine Yamal (de penálti), Fermin Lopez e Lewandowski, que bisou.

Pela equipa inglesa marcou Elanga, que bisou, para o empate a 1 e a 2 no primeiro tempo.

[em atualização]