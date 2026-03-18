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Liga dos Campeões

Conheça os emparelhamentos da Champions

18 mar, 2026 - 22:07

De recordar que o Sporting vai defrontar o Arsenal.

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Estão definidas as oito equipas apuradas para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Ainda não há datas e horários para a próxima eliminatória da Champions.

No entanto, o Sporting já sabe que vai jogar a primeira mão em casa, a 6 ou 8 de abril, e a segunda, fora, a 13 a 15.

Os emparelhamentos dos 'quartos':

Barcelona - At. Madrid
Real Madrid - Bayern Munique
Sporting - Arsenal
PSG - Liverpool

Resultados desta quarta-feira e agregado:

Barcelona 7-2 Newcastle (8-3)

Bayern Munique 4-1 Atalanta (10-2)

Liverpool 4-0 Galatasaray (4-1)

Tottenham 3-2 Atlético Madrid (5-7)

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