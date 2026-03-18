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Taça das Nações Africanas

Senegal recorre da decisão de perder a CAN na secretaria

18 mar, 2026 - 17:53

Prova foi entregue a Marrocos que tinha perdido a final por 1-0.

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A Federação Senegalesa de Futebol vai recorrer, junto do Tribunal Arbitral do Desporto, da retirada da Taça das Nações Africanas.

A Confederação Africana oficializou, esta terça-feira, que o abandono temporário do relvado por parte dos senegaleses, na final do evento, em protesto pela arbitragem, mereceu a desclassificação.

“É uma decisão injusta, sem precedentes e inacreditável, que desacredita o futebol africano”, lê-se num comunicado da Federação senegalesa.

A prova, disputada em janeiro, acabou por ser entregue a Marrocos, que tinha perdido a final, por 1-0, no prolongamento, com um golo de Gueye.

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