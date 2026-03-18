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Sporting de Braga com missão difícil perante objetivo dos "quartos'" da Liga Europa

18 mar, 2026 - 07:49 • Lusa

A partida desta quarta-feira tem início às 15h30 e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

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O Sporting de Braga tem esta quarta-feira uma missão difícil nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, no jogo em que recebe os húngaros do Ferencváros e a precisar de reverter uma derrota de 2-0 na primeira mão.

Os bracarenses, que se apuraram diretamente para os 'oitavos', na sequência do sexto lugar na fase de liga, entre 32 equipas, não tiveram um bom jogo em Budapeste, onde pecaram no capítulo da finalização.

O heptacampeão húngaro teve menos posse de bola, mas foi mais pragmático e perigoso, alcançando os dois golos que lhe dão vantagem na eliminatória, por Gabi Kanichowsky, aos 32 minutos, e Lenny Joseph, aos 69.

A partida desta quarta-feira, na qual o Sporting de Braga ainda procura uma quarta presença na história da competição no patamar dos quartos de final, tem início às 15h30 e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

O FC Porto também entra em ação nestes 'oitavos', com os 'dragões' a receberem na quinta-feira o Estugarda, depois de terem vencido na primeira mão, na Alemanha, por 2-1.

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