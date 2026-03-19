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Courtois seis semanas lesionado

19 mar, 2026 - 17:12 • Lusa

Internacional belga pode falhar sete jogos oficiais dos merengues.

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O guarda-redes Thibaut Courtois sofreu uma lesão muscular na coxa direita no jogo da Liga dos Campeões com o Manchester City, informa o Real Madrid, que deve ficar privado do internacional belga durante um mês e meio.

“Após os exames realizados hoje pelo departamento médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no reto femoral do quadríceps direito”, revelou o Real Madrid, que não poderá contar com Courtois durante cerca de seis semanas, de acordo com a EFE, que cita fonte do clube da Liga espanhola.

O guarda-redes belga, de 33 anos, lesionou-se na terça-feira, no estádio dos ingleses do Manchester City, tendo sido substituído pelo ucraniano Andriy Lunin após o intervalo do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que o Real Madrid venceu por 2-1, confirmando o apuramento para os ‘quartos’.

Caso se confirme o período de recuperação apurado pela agência noticiosa espanhola, Courtois falhará os encontros com Atlético de Madrid, Maiorca, Girona, Alavés e Bétis, todos da La Liga (na qual é o segundo classificado, a quatro pontos do líder FC Barcelona), e o duplo confronto com os alemães do Bayern Munique, dos quartos de final da ‘Champions’.

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