Depois de oito Bolas de Ouro, Messi chegou ao golo 900

Messi, que venceu a Bola de Ouro em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023, troféu no qual é secundado por Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), tem grande ‘fatia’ dos seus golos ao serviço do FC Barcelona.

O argentino, de 38 anos, marcou o golo do Inter de Miami no empate a 1-1 com o Nashville SC, mas não evitou a eliminação da sua equipa nos oitavos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF, depois de um empate sem golos na primeira mão.

O internacional argentino Lionel Messi, considerado um dos melhores futebolistas da história, com um recorde de oito bolas de ouro, atingiu na quarta-feira à noite o 900º golo da carreira.

O dia do pai é quando um homem quiser? Seja feita (...)

Pelo ‘Barça’, que representou desde a formação e no qual esteve 17 épocas na equipa principal, Messi apontou a maioria dos golos, com 672, números a que junta mais 81 pelo Inter de Miami, 32 pelo Paris Saint-Germain e 115 pela seleção argentina.

O primeiro golo da ‘estrela’ argentina no escalão de seniores aconteceu quando tinha apenas 17 anos, numa vitória do FC Barcelona diante do Albacete, em 2005.

O futebolista, que já prolongou contrato com o Inter de Miami até 2028, deverá estar no Mundial2026, a disputar este ano no México, Estados Unidos e Canadá, e onde a seleção albiceleste se apresenta como a campeã em título.

O internacional português Cristiano Ronaldo, de 41 anos e que nos últimos anos dividiu o palco do futebol mundial com Lionel Messi, contabiliza 965 golos e ainda persegue o milésimo, numa carreira que continua nos sauditas do Al Nassr e na seleção portuguesa.