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Fábio Silva sonha com o Mundial. "Sou versátil, posso acrescentar muitas coisas diferentes"

19 mar, 2026 - 08:55 • Inês Braga Sampaio

Avançado do Borussia Dortmund destaca que pode jogar na ala, a ponta de lança ou no apoio ao ponta de lança. Se não for chamado, continuará "de cabeça limpa e tranquilo".

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Fábio Silva sonha com o regresso à seleção e entrar na lista para o Mundial 2026, e acredita que pode "acrescentar muitas coisas diferentes".

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o avançado do Borussia Dortmund, de 23 anos, assume que Roberto Martínez "deve ter muitas dores de cabeça, porque há muita qualidade em Portugal".

"Posso acrescentar muitas coisas diferentes à equipa, mas tenho de me focar no trabalho diário. Cada um tem as suas características e creio que sou um jogador que pode jogar em todas as posições de ataque, tanto no corredor, como a ponta de lança ou atrás do ponta de lança", realça.

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A convocatória para os jogos de março da seleção, frente a México e Estados Unidos, fora, está marcada para sexta-feira. Roberto Martínez assumiu, em entrevista à Renascença, feita em conjunto com "TSF", "Antena 1" e "Rádio Observador", que procura um terceiro avançado.

Fábio Silva não esconde o desejo de ser o escolhido, contudo, mantém-se sereno: "Temos a sorte de ter um grupo de jogadores em Portugal muito bom e, além disso, temos muitos de qualidade na frente. Não sei se estarei [na lsita], isso depende sempre do trabalho diário no clube e é nisso que me foco. Se for, ficarei muito feliz; se não, estou de cabeça limpa e tranquilo, porque sei que fiz tudo para ir à seleção."

O sonho é o Mundial 2026. Fábio Silva reforça que é "um jogador versátil" e que se empenha em "estar bem fisicamente e dar o melhor nos treinos e nos jogos", pois sabe que "tem muita influência na decisão final".

Na primeira temporada ao serviço dos alemães do Borussia Dortmund, que o contratou ao Wolverhampton Wanderers por 22,5 milhões de euros, Fábio Silva regista dois golos e seis assistências em 31 jogos.

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