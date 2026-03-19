Rankings de seleções da FIFA passam a ser atualizados em tempo real

Os rankings de seleções da FIFA vão passar a ser atualizados em tempo real, anunciou o organismo que tutela o futebol mundial.

No site oficial, a FIFA explica que a fórmula em que se baseia a classificação de seleções mantém-se igual. O que muda é que, agora, será aplicada à medida que os golos são marcados, "refletindo instantaneamente como uma alteração ao resultado afeta o ranking da equipa".

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Importa referir, contudo, que os rankings em tempo real serão provisórios. Só se tornarão oficiais depois de todos os jogos de cada janela internacional se terem realizado. Quando esse período tiver terminado, os rankings oficiais serão oficializados no portal "inside" da FIFA.

A atualização dos rankings em tempo real engloba todos os jogos internacionais "aprovados" de futebol feminino e masculino.

A alteração entrará em ação, pela primeira vez, na janela de seleções masculinas de março, em que Portugal vai jogar, fora, com México e Estados Unidos, em jogos de preparação para o Mundial 2026.