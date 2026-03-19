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Liga Europa

Tiago Tomás. FC Porto é candidato? “Penso que sim”

19 mar, 2026 - 23:01

O FC Porto derrotou o Estugarda, por 2-0, e segue em frente na Liga Europa.

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O avançado Tiago Tomás, do Estugarda, considera que o FC Porto foi "mais eficaz" e elogia a exibição “incrível” de Diogo Costa.

A partida

"Acho que o FC Porto foi muito mais eficaz do que nós. Na primeira parte merecíamos ter conquistado a vantagem, o Diogo [Costa] esteve incrível e manteve-nos fora da eliminatória. Na segunda parte faltou-nos um bocadinho de discernimento. Ficou a saber a pouco".

A partido do Estugarda

"A forma como abordamos o jogo levou para aquilo que são bons, a defender. Defenderam de forma irrepreensível. Depois subimos e o FC Porto teve mais contra-ataques. Todo o mérito, parabéns, é o que é."

FC Porto é candidato à Liga Europa?

"Penso que sim, tanto nós como o FC Porto somos equipas que conseguem fazer frente a quem quer que seja na competição. Pode vencer, mas há muita qualidade do outro lado."

Lutar por um lugar na Champions

"Acho que, até agora, tínhamos feito uma época muito boa. Ficámos de fora da Liga Europa mas temos as taças para disputar e o campeonato. Estamos numa posição de Champions, temos muito pelo qual lutar."

Presença no Mundial

"É sempre um sonho, mas tenho feito um processo de respeito do meu corpo. Quero fazer uma paragem longa, para além do corpo não estar tão bem, a mente não está muito melhor. Quero respeitar isso."

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