  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Inglaterra

Bruno Fernandes marcou e assistiu, mas United empatou

20 mar, 2026 - 23:01 • Lusa

“Red devils” estão a 15 pontos do líder Arsenal.

O português Bruno Fernandes marcou pelo Manchester United, que desperdiçou duas vantagens na visita ao Bournemouth para empatar 2-2, correndo o risco de ficar mais longe do segundo lugar, à 31.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Com esta igualdade, o Manchester United soma 55 pontos, a seis do Manchester City, segundo, com 61, e que tem um jogo a menos, num campeonato liderado pelo Arsenal, com 70. Com o quinto empate consecutivo, o Bournemouth é 10.º, com 42.

Após uma hora de jogo sem golos, o médio português abriu o ativo, aos 61 minutos, na conversão de um penálti, no qual enganou o guarda-redes.

A vantagem foi efémera, já que Ryan Christie, aos 67, igualou, com um pontapé colocado dentro da área, mas os "red devils" voltaram rapidamente para a frente, aos 71, num autogolo de Alex Scott, após canto cobrado pelo médio internacional luso.

Aos 79, o experiente Harry Maguire travou o ex-portista Evanilson na área e acabou expulso. Na conversão da grande penalidade, o jovem francês Eli Junior Kroupi fixou o empate.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

