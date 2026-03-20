Bruno Fernandes marcou e assistiu, mas United empatou
20 mar, 2026 - 23:01 • Lusa
“Red devils” estão a 15 pontos do líder Arsenal.
O português Bruno Fernandes marcou pelo Manchester United, que desperdiçou duas vantagens na visita ao Bournemouth para empatar 2-2, correndo o risco de ficar mais longe do segundo lugar, à 31.ª jornada da Liga inglesa de futebol.
Com esta igualdade, o Manchester United soma 55 pontos, a seis do Manchester City, segundo, com 61, e que tem um jogo a menos, num campeonato liderado pelo Arsenal, com 70. Com o quinto empate consecutivo, o Bournemouth é 10.º, com 42.
Após uma hora de jogo sem golos, o médio português abriu o ativo, aos 61 minutos, na conversão de um penálti, no qual enganou o guarda-redes.
A vantagem foi efémera, já que Ryan Christie, aos 67, igualou, com um pontapé colocado dentro da área, mas os "red devils" voltaram rapidamente para a frente, aos 71, num autogolo de Alex Scott, após canto cobrado pelo médio internacional luso.
Aos 79, o experiente Harry Maguire travou o ex-portista Evanilson na área e acabou expulso. Na conversão da grande penalidade, o jovem francês Eli Junior Kroupi fixou o empate.
