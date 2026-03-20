Lembra-se de Ochoa? Está convocado para o jogo com Portugal: conheça a lista (que tem uma estreia)
20 mar, 2026 - 12:30 • Lusa
O México recebe Portugal em 28 de março, na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México, jogando três dias depois com a Bélgica, em Chicago, nos Estados Unidos.
O médio Álvaro Fidalgo, do Betis, estreou-se na quinta-feira nas convocatórias da seleção mexicana de futebol, para os particulares com Portugal e a Bélgica, de preparação para o Mundial2026.
Fidalgo, de 28 anos, nascido em Espanha e naturalizado mexicano em fevereiro, entra pela primeira vez nas escolhas do selecionador Javier Aguirre, que fez regressar ainda o guarda-redes Guillermo Ochoa (AEL Limassol), ex-jogador do AVS, que procura estar no sexto Mundial.
Um dos organizadores do Mundial2026, juntamente com Estados Unidos e Canadá, o México está integrado no Grupo A, juntamente com a Coreia do Sul, África do Sul e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off europeu entre República Checa, Dinamarca, Irlanda e Macedónia do Norte.
Lista de 26 convocados:
- Guarda-redes: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chp) e Carlos Acevedo (Santos, Bra).
- Defesas: Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (PAOK, Gre), César Montes (Lokomotiv Moscovo, Rus), Israel Reyes (América), Johan Vázquez (Génova, Ita), Eduardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) e Jesús Angulo (Tigres).
- Médios: Denzell García (Juárez FC), Erik Lira (Cruz Azul), Obed Vargas (Atlético de Madrid, Esp), Álvaro Fidalgo (Betis, Esp), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Gre), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Sánchez (América) e Brian Gutiérrez (Guadalajara).
- Avançados: Roberto Alvarado (Guadalajara), Germán Berterame (Inter Miami, EUA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah, Ara), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Raúl Jiménez (Fulham, Ing) e Armando González (Guadalajara).
