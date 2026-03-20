  Bola Branca
  19 mar, 2026
Veja adversários de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa

20 mar, 2026 - 00:01

Veja todos os emparelhamentos dos quartos de final da Liga Europa.

O FC Porto vai defrontar o Nottingham Forest, de Vítor Pereira, e o Sp. Braga vai jogar contra o Betis nos quartos de final da Liga Europa.

1.ª mão 8 e 9 abril / 2.ª mão 16 abril

Sp. Braga-Betis, 17h45 (8 abril)
Friburgo-Celta Vigo, 20h00 (9 abril)
FC Porto-Nottingham Forest, 20h00 (9 abril)
Bolonha-Aston Villa, 20h00 (9 abril)

Emparelhamentos para as 'meias':

Sp. Braga/Betis - Friburgo/Celta
FC Porto/Nottingham - Bolonha/Aston Villa

