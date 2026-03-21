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Inglaterra

Beto bisa na vitória sobre o Chelsea

21 mar, 2026 - 23:20

Equipa sobe ao oitavo lugar da Premier League.

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O Everton ganhou ao Chelsea por 3-0, com o avançado luso-guineense Beto a ser decisivo ao apontar dois golos e a fazer uma assistência, provocando a segunda derrota seguida dos blues na Liga inglesa.

O ex-Portimonense marcou o primeiro golo do jogo, aos 33 minutos, e repetiu a dose aos 62, ante de, aos 76, servir o senegalês Iliman Ndiaye para o terceiro e último tento do encontro da 31.ª jornada da Premier League.

Com a vitória, a formação de Liverpool ascendeu ao oitavo lugar, com 46 pontos, enquanto o Chelsea desperdiçou a possibilidade de chegar mais perto dos lugares cimeiros, e segue em sexto, com 48.

O internacional português Pedro Neto foi titular no Chelsea, tendo sido substituído pelo brasileiro Estêvão aos 70 minutos, ao passo que Dário Essugo (ex-Sporting) não saiu do banco de suplentes dos londrinos.

Certo é que o Chelsea desaproveitou a possibilidade de ultrapassar o Liverpool, que, horas antes, somou o terceiro encontro seguido na Premier League sem ganhar, averbando a 10.ª derrota da época, e está em quinto, com 49 pontos, após derrota com o Brighton (2-1).

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