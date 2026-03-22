Anselmi deixa Botafogo
22 mar, 2026 - 17:14
Técnico argentino demitido após vitória.
O Botafogo oficializou, este domingo, a demissão de Martín Anselmi, ex-treinador do FC Porto.
"Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e pela sua comissão técnica, além de muito respeito pela sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o clube seguirá por outros caminhos no seu projeto desportivo", escreveu o clube.
Curiosamente, o Botafogo até derrotou o Bragantino, por 2-1, na última partida da equipa.
Anselmi teve duas vitórias em seis jogos no Brasileirão.
