Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Anselmi deixa Botafogo

22 mar, 2026 - 17:14

Técnico argentino demitido após vitória.

O Botafogo oficializou, este domingo, a demissão de Martín Anselmi, ex-treinador do FC Porto.

"Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e pela sua comissão técnica, além de muito respeito pela sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o clube seguirá por outros caminhos no seu projeto desportivo", escreveu o clube.

Curiosamente, o Botafogo até derrotou o Bragantino, por 2-1, na última partida da equipa.

Anselmi teve duas vitórias em seis jogos no Brasileirão.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

