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Carlos Queiroz deixa seleção de Omã
22 mar, 2026 - 16:31
O português orientou a equipa em 11 jogos.
O treinador Carlos Queiroz deixa o comando técnico da seleção de Omã.
A rescisão do contrato foi por comum acordo, segundo comunicado da federação local.
"A Associação de Futebol de Omã anuncia o término do contrato do treinador português Carlos Queiroz, por mútuo acordo entre as partes. A Associação expressa o mais sincero agradecimento e gratidão pelos seus esforços durante esta passagem, e deseja-lhe sucesso e o melhor para o futuro profissional", pode ler-se.
O português, de 73 anos, chegou à seleção de Omã em julho do ano passado e orientou a equipa em 11 jogos, nos quais conseguiu quatro vitórias.
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